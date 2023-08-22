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При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный - РИА Новости, 22.08.2023
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Война в Сирии
 
22:22 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619978.html
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный - РИА Новости, 22.08.2023
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный
Два F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар восемью крылатыми ракетами из воздушного пространства оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:22
2023-08-22T22:22
война в сирии
в мире
дамаск (город)
израиль
голанские высоты
f-16
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Два F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар восемью крылатыми ракетами из воздушного пространства оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска в Сирии, один сирийский военный ранен, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. &quot;Двадцать первого августа с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар восьмью крылатыми ракетами по объектам в окрестностях города Дамаск. В результате израильского авиаудара ранен один сирийский военнослужащий&quot;, - заявил Кулить на брифинге.
https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html
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в мире, дамаск (город), израиль, голанские высоты, f-16, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Израиль, Голанские высоты, F-16, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный

ВВС Израиля выпустили восемь крылатых ракет по окрестностям Дамаска в Сирии

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Два F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар восемью крылатыми ракетами из воздушного пространства оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска в Сирии, один сирийский военный ранен, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«

"Двадцать первого августа с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар восьмью крылатыми ракетами по объектам в окрестностях города Дамаск. В результате израильского авиаудара ранен один сирийский военнослужащий", - заявил Кулить на брифинге.

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Война в СирииВ миреДамаск (город)ИзраильГоланские высотыF-16Центр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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