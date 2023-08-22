https://ria.ru/20230822/siriya-1891619978.html

При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный

При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный - РИА Новости, 22.08.2023

При израильской атаке на окрестности Дамаска пострадал сирийский военный

Два F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар восемью крылатыми ракетами из воздушного пространства оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:22

2023-08-22T22:22

2023-08-22T22:22

война в сирии

в мире

дамаск (город)

израиль

голанские высоты

f-16

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Два F-16 ВВС Израиля в понедельник нанесли удар восемью крылатыми ракетами из воздушного пространства оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска в Сирии, один сирийский военный ранен, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Двадцать первого августа с 23:03 до 23:10 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар восьмью крылатыми ракетами по объектам в окрестностях города Дамаск. В результате израильского авиаудара ранен один сирийский военнослужащий", - заявил Кулить на брифинге.

https://ria.ru/20230822/siriya-1891619014.html

дамаск (город)

израиль

голанские высоты

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, дамаск (город), израиль, голанские высоты, f-16, центр примирения враждующих сторон в сирии