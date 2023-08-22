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Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России - РИА Новости, 22.08.2023
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09:21 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html
Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России
Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России - РИА Новости, 22.08.2023
Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России
Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, заявили РИА... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:21
2023-08-22T09:21
швейцария
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО", - заявили в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что Москва ранее уже сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные многосторонние мероприятия. "Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну эффективного внешнеполитического преимущества, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии", - заключили в МИД РФ. Швейцария 28 июня добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, заявляя, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе. 16 августа страна объявила о присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России, в частности, расширяя список электронных компонентов, подпадающих под запрет на экспорт, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html
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швейцария, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Швейцария, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России

МИД России: Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны из-за санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО", - заявили в МИД РФ.
В дипведомстве отметили, что Москва ранее уже сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные многосторонние мероприятия.
"Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну эффективного внешнеполитического преимущества, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии", - заключили в МИД РФ.
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Швейцария 28 июня добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, заявляя, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе. 16 августа страна объявила о присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России, в частности, расширяя список электронных компонентов, подпадающих под запрет на экспорт, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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