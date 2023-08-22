https://ria.ru/20230822/shveytsariya-1891438074.html

Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России

Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России - РИА Новости, 22.08.2023

Швейцария лишилась преимуществ нейтральной страны, заявил МИД России

Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, заявили РИА... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:21

2023-08-22T09:21

2023-08-22T09:21

швейцария

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций подтвердило очевидный факт отхода этой страны от принципа нейтралитета, заявили РИА Новости в МИД РФ. "Швейцарские власти могут как угодно убеждать себя и других в обратном, но практические шаги наглядно свидетельствуют, что Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО", - заявили в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что Москва ранее уже сталкивалась с ограничениями на въезд в Швейцарию российских дипломатов на различные многосторонние мероприятия. "Искренне сожалеем, что власти Конфедерации избрали такой путь, лишив страну эффективного внешнеполитического преимущества, еще недавно обеспечивавшего Швейцарии самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии", - заключили в МИД РФ. Швейцария 28 июня добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, заявляя, что решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе. 16 августа страна объявила о присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России, в частности, расширяя список электронных компонентов, подпадающих под запрет на экспорт, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230817/shveytsariya-1890655475.html

https://ria.ru/20230811/khakery-1889622339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

швейцария, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика