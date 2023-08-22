https://ria.ru/20230822/sekret-1891424543.html

Просчитался. В США раскрыли главный секрет Байдена

Просчитался. В США раскрыли главный секрет Байдена - РИА Новости, 22.08.2023

Просчитался. В США раскрыли главный секрет Байдена

Нынешний глава Белого дома Джо Байден использовал псевдонимы в бытность вице-президентом для сокрытия коррупционных схем своей семьи, говорится в статье... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:02

2023-08-22T07:02

2023-08-22T11:13

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Нынешний глава Белого дома Джо Байден использовал псевдонимы в бытность вице-президентом для сокрытия коррупционных схем своей семьи, говорится в статье консервативного издания Federalist.Ранее председатель Комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер обратился к нацархиву с просьбой предоставить неотредактированную рабочую переписку Байдена в годы его вице-президентства. Среди запрашиваемых документов есть, в частности, любая переписка, в которой Байден использовал псевдоним. К возможным псевдонимам конгрессмен относит "Роберт Питерс" и ряд других.Как отмечает издание со ссылкой на документы их архива, в одном из электронных писем, отправленных "Роберту Питерсу", было вложение с информацией о запланированном на май 2016 года телефонном разговоре между Байденом, тогда вице-президентом США, и бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко. При этом единственным человеком в копии был Хантер Байден."Зачем Байдену использовать псевдоним, чтобы передать эту информацию своему сыну? И почему, если бы существовала "абсолютная стена" между зарубежными бизнес-схемами Хантера и обязанностями его отца на посту вице-президента (как неоднократно заявлял Байден), он рассказал своему сыну о телефонном разговоре с украинским президентом?" — задается вопросом Federalist.Как утверждает автор статьи, "вся страна знает почему". "По той же причине Байден пил кофе и ходил на обеды с иностранными деловыми партнерами своего сына, когда был вице-президентом. По той же причине Хантер звонил своему отцу и включал громкую связь во время деловых встреч", — считает он.По его мнению, семейство Байденов коррумпировано, и даже не пыталось особо этого скрывать, так как было уверено в победе на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. "А с Клинтон в Белом доме Джо Байдену не пришлось бы беспокоиться о том, что кто-то задаст вопросы о его причастности к увольнению (генпрокурора Украины. — Прим. ред.) Шокина или его связях с иностранными бизнес-сделками Хантера, как это в конечном итоге сделал Трамп", — резюмирует Federalist.В рамках проводимого республиканцами расследования было установлено, что семья Джо Байдена в годы его работы на посту вице-президента США получала миллионы долларов финансирования из-за рубежа. На сегодняшний день возглавляемый Комером комитет выявил такие платежи в интересах семьи Байдена и их деловых партнеров на сумму свыше 20 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html

https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html

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в мире, сша, украина, хантер байден, хиллари клинтон, джо байден