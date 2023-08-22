https://ria.ru/20230822/rzhd-1891519974.html

РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа

РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа - РИА Новости, 22.08.2023

РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа

РЖД уложили железнодорожные пути на всем протяжении поврежденного из-за размыва участка БАМа в Бурятии и ведут работы по укреплению земляного полотна, сообщила... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:02

2023-08-22T15:02

2023-08-22T15:11

республика бурятия

ржд

байкало-амурская магистраль

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. РЖД уложили железнодорожные пути на всем протяжении поврежденного из-за размыва участка БАМа в Бурятии и ведут работы по укреплению земляного полотна, сообщила компания в своем телеграм-канале. Ранее в РЖД сообщали, что из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северо-Байкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная. Сквозное движение по БАМу приостановлено. РЖД ведут работы по восстановлению инфраструктуры и сообщали, что они, предварительно, займут до семи суток. "Железнодорожный путь, а также системы сигнализации и связи восстановлены на всем протяжении поврежденного участка. Ведутся работы по укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети", - говорится в сообщении РЖД во вторник. Компания пишет, что работы по возобновлению сквозного движения по БАМу продолжаются. Железнодорожники восстанавливают разрушенный участок дамбы на реке Холодная, которая должна препятствовать подтоплению железной дороги. Отсыпано 200 метров и принято решение об отсыпке еще 80 метров для укрепления искусственного сооружения. "Сегодня эти работы будут закончены, и железнодорожники приступят к повышению насыпи до двух метров выше текущего уровня реки", - уточняет компания. Всего задействовано 254 работника РЖД и 59 единиц различных видов техники - самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток, путевые машины. По оценкам специалистов, на проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тысяч кубометров скального грунта. "Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия принято решение добывать породу на карьере "Холодное", где ранее данные работы были запрещены экологическим законодательством. Изъятие скальных пород на данном карьере существенно сократит время доставки грунта к месту происшествия", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230821/rzhd-1891326959.html

https://ria.ru/20230324/sayt-1860484618.html

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика бурятия, ржд, байкало-амурская магистраль, общество