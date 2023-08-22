https://ria.ru/20230822/rzhd-1891519974.html
РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа
РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа - РИА Новости, 22.08.2023
РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа
РЖД уложили железнодорожные пути на всем протяжении поврежденного из-за размыва участка БАМа в Бурятии и ведут работы по укреплению земляного полотна, сообщила... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:02
2023-08-22T15:02
2023-08-22T15:11
республика бурятия
ржд
байкало-амурская магистраль
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. РЖД уложили железнодорожные пути на всем протяжении поврежденного из-за размыва участка БАМа в Бурятии и ведут работы по укреплению земляного полотна, сообщила компания в своем телеграм-канале. Ранее в РЖД сообщали, что из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северо-Байкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная. Сквозное движение по БАМу приостановлено. РЖД ведут работы по восстановлению инфраструктуры и сообщали, что они, предварительно, займут до семи суток. "Железнодорожный путь, а также системы сигнализации и связи восстановлены на всем протяжении поврежденного участка. Ведутся работы по укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети", - говорится в сообщении РЖД во вторник. Компания пишет, что работы по возобновлению сквозного движения по БАМу продолжаются. Железнодорожники восстанавливают разрушенный участок дамбы на реке Холодная, которая должна препятствовать подтоплению железной дороги. Отсыпано 200 метров и принято решение об отсыпке еще 80 метров для укрепления искусственного сооружения. "Сегодня эти работы будут закончены, и железнодорожники приступят к повышению насыпи до двух метров выше текущего уровня реки", - уточняет компания. Всего задействовано 254 работника РЖД и 59 единиц различных видов техники - самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток, путевые машины. По оценкам специалистов, на проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тысяч кубометров скального грунта. "Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия принято решение добывать породу на карьере "Холодное", где ранее данные работы были запрещены экологическим законодательством. Изъятие скальных пород на данном карьере существенно сократит время доставки грунта к месту происшествия", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230821/rzhd-1891326959.html
https://ria.ru/20230324/sayt-1860484618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, ржд, байкало-амурская магистраль, общество
Республика Бурятия, РЖД, Байкало-Амурская магистраль, Общество
РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа
РЖД уложили пути на всем протяжении размытого участка БАМа и укрепляют полотно
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
РЖД уложили железнодорожные пути на всем протяжении поврежденного из-за размыва участка БАМа в Бурятии и ведут работы по укреплению земляного полотна, сообщила компания в своем телеграм-канале
.
Ранее в РЖД сообщали, что из-за аномальных дождей и прорыва защитной дамбы в Северо-Байкальском регионе река Холодная вышла из берегов и подмыла мост и прилегающую к нему насыпь железнодорожного пути на перегоне Нижнеангарск - Холодная. Сквозное движение по БАМу приостановлено. РЖД ведут работы по восстановлению инфраструктуры и сообщали, что они, предварительно, займут до семи суток.
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"Железнодорожный путь, а также системы сигнализации и связи восстановлены на всем протяжении поврежденного участка. Ведутся работы по укреплению земляного полотна, выправке вновь уложенного пути, установке и снаряжению опор контактной сети", - говорится в сообщении РЖД во вторник.
Компания пишет, что работы по возобновлению сквозного движения по БАМу продолжаются. Железнодорожники восстанавливают разрушенный участок дамбы на реке Холодная, которая должна препятствовать подтоплению железной дороги. Отсыпано 200 метров и принято решение об отсыпке еще 80 метров для укрепления искусственного сооружения. "Сегодня эти работы будут закончены, и железнодорожники приступят к повышению насыпи до двух метров выше текущего уровня реки", - уточняет компания.
Всего задействовано 254 работника РЖД и 59 единиц различных видов техники - самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, бензовозы, каток, путевые машины. По оценкам специалистов, на проведение аварийно-восстановительных работ потребуется 100 тысяч кубометров скального грунта.
"Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия
принято решение добывать породу на карьере "Холодное", где ранее данные работы были запрещены экологическим законодательством. Изъятие скальных пород на данном карьере существенно сократит время доставки грунта к месту происшествия", - добавляется в сообщении.
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