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Полицейские в Рио-де-Жанейро получат по тысяче долларов за изъятую винтовку - РИА Новости, 22.08.2023
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02:45 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/rio-de-zhaneyro-1891415269.html
Полицейские в Рио-де-Жанейро получат по тысяче долларов за изъятую винтовку
Полицейские в Рио-де-Жанейро получат по тысяче долларов за изъятую винтовку - РИА Новости, 22.08.2023
Полицейские в Рио-де-Жанейро получат по тысяче долларов за изъятую винтовку
Правительство бразильского штата Рио-де-Жанейро выплатит более тысячи долларов каждому сотруднику полиции, который конфискует винтовку в ходе операций по борьбе РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:45
2023-08-22T02:45
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 авг - РИА Новости. Правительство бразильского штата Рио-де-Жанейро выплатит более тысячи долларов каждому сотруднику полиции, который конфискует винтовку в ходе операций по борьбе с организованной преступностью, следует из опубликованного постановления. Как отмечается в постановлении в официальном вестнике бразильского штата, 5 тысяч реалов или 1004 доллара выплатят сотруднику полиции, "который при исполнении своих функций или в связи с ними произведет конфискацию длинноствольного огнестрельного оружия - незарегистрированного и / или при отсутствии законного разрешения на ношение". Власти уточнили, что вознаграждение полагается исключительно за исправное оружие - каждая изъятая винтовка будет проверена. Премии будут выплачиваться из бюджета регионального министерства безопасности. По официальным данным, в первой половине этого года власти Рио-де-Жанейро конфисковали 266 единиц длинноствольного оружия. За год этот показатель вырос на 64%.
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рио-де-жанейро (город), в мире
Рио-де-Жанейро (город), В мире
Полицейские в Рио-де-Жанейро получат по тысяче долларов за изъятую винтовку

Власти Рио-де-Жанейро выплатят полицейским тысячу долларов за изъятую винтовку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБразильский полицейский
Бразильский полицейский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бразильский полицейский. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 авг - РИА Новости. Правительство бразильского штата Рио-де-Жанейро выплатит более тысячи долларов каждому сотруднику полиции, который конфискует винтовку в ходе операций по борьбе с организованной преступностью, следует из опубликованного постановления.
Как отмечается в постановлении в официальном вестнике бразильского штата, 5 тысяч реалов или 1004 доллара выплатят сотруднику полиции, "который при исполнении своих функций или в связи с ними произведет конфискацию длинноствольного огнестрельного оружия - незарегистрированного и / или при отсутствии законного разрешения на ношение".
Власти уточнили, что вознаграждение полагается исключительно за исправное оружие - каждая изъятая винтовка будет проверена. Премии будут выплачиваться из бюджета регионального министерства безопасности.
По официальным данным, в первой половине этого года власти Рио-де-Жанейро конфисковали 266 единиц длинноствольного оружия. За год этот показатель вырос на 64%.
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