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Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг - РИА Новости, 22.08.2023
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19:35 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/rakova-1891593514.html
Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг
Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг - РИА Новости, 22.08.2023
Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг
В Москве за 12 лет открыто уже 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:35
2023-08-22T19:35
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Москве за 12 лет открыто уже 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "История центров госуслуг "Мои Документы" началась 12 лет назад — в районе Лефортово открылся первый офис. За это время мы проделали огромный путь — открыли 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Сегодня число государственных услуг, предоставляемых в офисах, достигло более 280, из которых 99% доступны независимо от места жительства. Для сравнения — в 2013 году доля услуг, которые можно оформить в любом офисе госуслуг была всего 4%", — сказала Ракова. Она отметила, что уровень профессионализма столичных центров госуслуг признается по всей стране — в прошлом году на Всероссийском конкурсе "Лучший МФЦ" центры госуслуг победили в номинациях "Лучший универсальный специалист МФЦ", "Лучший проект МФЦ", "Крупная региональная сеть МФЦ". Как сообщили в пресс-службе МФЦ, в день рождения центров "Мои Документы" более 300 детей сотрудников получили возможность встретиться с родителями на их рабочих местах. Руководители центров провели детям экскурсии, рассказали о полезных услугах и дополнительных сервисах, показали, как они работают. Дети смогли примерить на себя фирменную форму центров "Мои Документы" — красные и бежевые жилеты. Кроме того, они получили памятные подарки — игрушку-набор — сотрудника центров госуслуг. Также дети работников офисов "Мои Документы" смогли принять участие в развлекательных мероприятиях в честь дня рождения центров госуслуг — сделали объемного енота из бумаги, прошли викторину "Цифры и факты" и получили тематические сувениры.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова

Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг

© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Москве за 12 лет открыто уже 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"История центров госуслуг "Мои Документы" началась 12 лет назад — в районе Лефортово открылся первый офис. За это время мы проделали огромный путь — открыли 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Сегодня число государственных услуг, предоставляемых в офисах, достигло более 280, из которых 99% доступны независимо от места жительства. Для сравнения — в 2013 году доля услуг, которые можно оформить в любом офисе госуслуг была всего 4%", — сказала Ракова.
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг
Она отметила, что уровень профессионализма столичных центров госуслуг признается по всей стране — в прошлом году на Всероссийском конкурсе "Лучший МФЦ" центры госуслуг победили в номинациях "Лучший универсальный специалист МФЦ", "Лучший проект МФЦ", "Крупная региональная сеть МФЦ".
Как сообщили в пресс-службе МФЦ, в день рождения центров "Мои Документы" более 300 детей сотрудников получили возможность встретиться с родителями на их рабочих местах. Руководители центров провели детям экскурсии, рассказали о полезных услугах и дополнительных сервисах, показали, как они работают. Дети смогли примерить на себя фирменную форму центров "Мои Документы" — красные и бежевые жилеты. Кроме того, они получили памятные подарки — игрушку-набор — сотрудника центров госуслуг.
Также дети работников офисов "Мои Документы" смогли принять участие в развлекательных мероприятиях в честь дня рождения центров госуслуг — сделали объемного енота из бумаги, прошли викторину "Цифры и факты" и получили тематические сувениры.
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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