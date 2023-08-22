https://ria.ru/20230822/rakova-1891593514.html

Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг

Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг - РИА Новости, 22.08.2023

Заммэра Ракова: 12 лет назад открылся первый центр госуслуг

В Москве за 12 лет открыто уже 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:35

2023-08-22T19:35

2023-08-22T19:35

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Москве за 12 лет открыто уже 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "История центров госуслуг "Мои Документы" началась 12 лет назад — в районе Лефортово открылся первый офис. За это время мы проделали огромный путь — открыли 137 центров госуслуг, которые работают в каждом районе, создали большую команду профессионалов, которая сейчас является образцом для всех городских структур. Сегодня число государственных услуг, предоставляемых в офисах, достигло более 280, из которых 99% доступны независимо от места жительства. Для сравнения — в 2013 году доля услуг, которые можно оформить в любом офисе госуслуг была всего 4%", — сказала Ракова. Она отметила, что уровень профессионализма столичных центров госуслуг признается по всей стране — в прошлом году на Всероссийском конкурсе "Лучший МФЦ" центры госуслуг победили в номинациях "Лучший универсальный специалист МФЦ", "Лучший проект МФЦ", "Крупная региональная сеть МФЦ". Как сообщили в пресс-службе МФЦ, в день рождения центров "Мои Документы" более 300 детей сотрудников получили возможность встретиться с родителями на их рабочих местах. Руководители центров провели детям экскурсии, рассказали о полезных услугах и дополнительных сервисах, показали, как они работают. Дети смогли примерить на себя фирменную форму центров "Мои Документы" — красные и бежевые жилеты. Кроме того, они получили памятные подарки — игрушку-набор — сотрудника центров госуслуг. Также дети работников офисов "Мои Документы" смогли принять участие в развлекательных мероприятиях в честь дня рождения центров госуслуг — сделали объемного енота из бумаги, прошли викторину "Цифры и факты" и получили тематические сувениры.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, москва, анастасия ракова