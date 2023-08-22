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Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS - РИА Новости, 22.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:40
2023-08-22T14:40
2023-08-22T14:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 39 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка, Золотаревка, Новозвановка, Кременная Луганской народной республики, Берестовое, Кодема, Александровка Донецкой народной республики, Новая Каховка Херсонской области, Мирное и Трудовое Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5952 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11445 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12372 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS
Минобороны: ПВО за сутки сбила 39 украинских дронов и четыре снаряда HIMARS