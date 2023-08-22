https://ria.ru/20230822/putin-1891586704.html

Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин

Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023

Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин

Необходимо совершенствовать механизм получения обратной связи от граждан в отношении государственных услуг, она должна быть живой и реальной, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:55

2023-08-22T18:55

2023-08-22T18:55

россия

владимир путин

дмитрий григоренко

общество

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Необходимо совершенствовать механизм получения обратной связи от граждан в отношении государственных услуг, она должна быть живой и реальной, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Во время совещания вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко доложил Путину о работе системы получения обратной связи от граждан. Григоренко подчеркнул, что она позволяет выстраивать работу по предоставлению различных государственных услуг исходя из запросов россиян. "Нужно чтобы механизм работал, чтобы глаз не замыливался, и связь с получателями услуг была живой, реальной. Нужно этот механизм совершенствовать, я просил бы вас обратить на это внимание", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий григоренко, общество