https://ria.ru/20230822/putin-1891586704.html
Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин
Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2023
Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин
Необходимо совершенствовать механизм получения обратной связи от граждан в отношении государственных услуг, она должна быть живой и реальной, заявил президент... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:55
2023-08-22T18:55
2023-08-22T18:55
россия
владимир путин
дмитрий григоренко
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Необходимо совершенствовать механизм получения обратной связи от граждан в отношении государственных услуг, она должна быть живой и реальной, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Во время совещания вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко доложил Путину о работе системы получения обратной связи от граждан. Григоренко подчеркнул, что она позволяет выстраивать работу по предоставлению различных государственных услуг исходя из запросов россиян. "Нужно чтобы механизм работал, чтобы глаз не замыливался, и связь с получателями услуг была живой, реальной. Нужно этот механизм совершенствовать, я просил бы вас обратить на это внимание", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230822/putin-1891568880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий григоренко, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Общество
Связь с получателями госуслуг должна быть живой, заявил Путин
Путин: связь с получателями госуслуг должна быть живой, чтобы глаз не замылился
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Необходимо совершенствовать механизм получения обратной связи от граждан в отношении государственных услуг, она должна быть живой и реальной, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Во время совещания вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
доложил Путину о работе системы получения обратной связи от граждан. Григоренко подчеркнул, что она позволяет выстраивать работу по предоставлению различных государственных услуг исходя из запросов россиян.
"Нужно чтобы механизм работал, чтобы глаз не замыливался, и связь с получателями услуг была живой, реальной. Нужно этот механизм совершенствовать, я просил бы вас обратить на это внимание", - отметил Путин.
Путин поручил сделать программу долгосрочных сбережений удобной