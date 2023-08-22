https://ria.ru/20230822/promyshlennost-1891574525.html
Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность
Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность - РИА Новости, 22.08.2023
Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность
Не менее 2 триллионов рублей будет выделено на проекты по производству приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности в этом году, сообщил президент... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:07
2023-08-22T18:07
2023-08-22T18:07
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Не менее 2 триллионов рублей будет выделено на проекты по производству приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности в этом году, сообщил президент России Владимир Путин. "Вторая задача, о которой мы говорили, – это укрепление технологического суверенитета нашей страны. Чтобы ускорить её решение, запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа… В рамках этой платформы в текущем году будут проинвестированы проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности на сумму не менее двух триллионов рублей", – сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, это сложная задача для российской экономики, власти понимают, где находятся нерешенные задачи и в чём страна отстает. "Хотел бы сегодня услышать, как работает этот инструмент и какие есть результаты", – добавил Путин.
https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность
Путин: обрабатывающую промышленность проинвестируют на два триллиона рублей
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Не менее 2 триллионов рублей будет выделено на проекты по производству приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности в этом году, сообщил президент России Владимир Путин.
"Вторая задача, о которой мы говорили, – это укрепление технологического суверенитета нашей страны. Чтобы ускорить её решение, запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа… В рамках этой платформы в текущем году будут проинвестированы проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности на сумму не менее двух триллионов рублей", – сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин призвал сохранить динамику роста инвестиций
По его словам, это сложная задача для российской экономики, власти понимают, где находятся нерешенные задачи и в чём страна отстает.
"Хотел бы сегодня услышать, как работает этот инструмент и какие есть результаты", – добавил Путин.
Путин рассказал о ситуации в обрабатывающей промышленности