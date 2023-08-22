https://ria.ru/20230822/promyshlennost-1891574525.html

Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность

Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность - РИА Новости, 22.08.2023

Путин рассказал об инвестициях в обрабатывающую промышленность

Не менее 2 триллионов рублей будет выделено на проекты по производству приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности в этом году, сообщил президент... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:07

2023-08-22T18:07

2023-08-22T18:07

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Не менее 2 триллионов рублей будет выделено на проекты по производству приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности в этом году, сообщил президент России Владимир Путин. "Вторая задача, о которой мы говорили, – это укрепление технологического суверенитета нашей страны. Чтобы ускорить её решение, запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа… В рамках этой платформы в текущем году будут проинвестированы проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности на сумму не менее двух триллионов рублей", – сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, это сложная задача для российской экономики, власти понимают, где находятся нерешенные задачи и в чём страна отстает. "Хотел бы сегодня услышать, как работает этот инструмент и какие есть результаты", – добавил Путин.

https://ria.ru/20230822/investitsii-1891573111.html

https://ria.ru/20230803/promyshlennost-1887938730.html

россия

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Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, владимир путин