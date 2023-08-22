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В Приморье объявили штормовое предупреждение на 23 и 25 августа - РИА Новости, 22.08.2023
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05:39 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/primore-1891421644.html
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 23 и 25 августа
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 23 и 25 августа - РИА Новости, 22.08.2023
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 23 и 25 августа
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 23 и 25 августа, в регионе ожидаются мощные дожди и локальные паводки с подтоплением территорий,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T05:39
2023-08-22T05:39
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 23 и 25 августа, в регионе ожидаются мощные дожди и локальные паводки с подтоплением территорий, сообщили в Примгидромете. "Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 23 и 25 августа. Ночью и утром 23 августа под влиянием активных фронтальных разделов в Приморском крае местами пройдут сильные (15-40 миллиметров за 12 часов и менее), локально очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее... 25 августа в связи с выходом южного циклона на большей территории края ожидаются сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении в телеграм-канале Примгидромета. Синоптики ожидают, что дожди местами приведут к образованию паводков на реках края с подъемом уровня воды на 0,5-1,5 метра. В верховьях рек и на малых водотоках не исключены резкие подъемы до 2,1 метра при "значительной интенсивности" осадков. "В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком", - отметили в Примгидромете. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. В крае введен региональный режим ЧС. По информации пресс-службы краевого министерства ГО и ЧС, во вторник водность большинства рек в регионе остается выше нормы в 1,8-4 раза, а водность реки Раздольной превышает норму в пять раз.
https://ria.ru/20230822/tayfun-1891419302.html
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приморский край
Приморский край
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 23 и 25 августа

Примгидромет: в регионе объявлено штормовое предупреждение на 23 и 25 августа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС
Нашивки на форме сотрудников МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 23 и 25 августа, в регионе ожидаются мощные дожди и локальные паводки с подтоплением территорий, сообщили в Примгидромете.
«
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 23 и 25 августа. Ночью и утром 23 августа под влиянием активных фронтальных разделов в Приморском крае местами пройдут сильные (15-40 миллиметров за 12 часов и менее), локально очень сильные дожди с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее... 25 августа в связи с выходом южного циклона на большей территории края ожидаются сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди", - говорится в сообщении в телеграм-канале Примгидромета.
Синоптики ожидают, что дожди местами приведут к образованию паводков на реках края с подъемом уровня воды на 0,5-1,5 метра. В верховьях рек и на малых водотоках не исключены резкие подъемы до 2,1 метра при "значительной интенсивности" осадков.
"В условиях повышенной водности на отдельных участках рек ожидаются выходы воды из низких берегов, подтопление прилегающих территорий ливневым, склоновым, речным стоком", - отметили в Примгидромете.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. В крае введен региональный режим ЧС. По информации пресс-службы краевого министерства ГО и ЧС, во вторник водность большинства рек в регионе остается выше нормы в 1,8-4 раза, а водность реки Раздольной превышает норму в пять раз.
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