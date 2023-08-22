Рейтинг@Mail.ru
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:37 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/premiya-1891482918.html
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"
Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:37
2023-08-22T12:37
оренбургская область
оренбургская область
экспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818265871_0:125:3078:1856_1920x0_80_0_0_ed8446523d444141636477480cb4d7fe.jpg
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба областного правительства. Конкурс организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На окружной этап было подано 25 заявок от представителей крупного, среднего и малого бизнеса Оренбургской области, говорится в сообщении. Там пояснили, что премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Награждение победителей и призеров состоится в сентябре. Тогда будут названы компании, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса.
https://ria.ru/20230822/orenburg-1891464152.html
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818265871_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_2c3a81f5133049e1e0f2c3a649e60a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, экспорт
Оренбургская область, Оренбургская область, Экспорт

Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНаграды для лучших экспортеров
Награды для лучших экспортеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Награды для лучших экспортеров
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба областного правительства.
Конкурс организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На окружной этап было подано 25 заявок от представителей крупного, среднего и малого бизнеса Оренбургской области, говорится в сообщении.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге
11:27
Там пояснили, что премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Награждение победителей и призеров состоится в сентябре. Тогда будут названы компании, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса.
 
Оренбургская областьОренбургская областьЭкспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала