https://ria.ru/20230822/premiya-1891482918.html

Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"

Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023

Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"

Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:37

2023-08-22T12:37

2023-08-22T12:37

оренбургская область

оренбургская область

экспорт

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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба областного правительства. Конкурс организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На окружной этап было подано 25 заявок от представителей крупного, среднего и малого бизнеса Оренбургской области, говорится в сообщении. Там пояснили, что премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Награждение победителей и призеров состоится в сентябре. Тогда будут названы компании, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса.

https://ria.ru/20230822/orenburg-1891464152.html

оренбургская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбургская область, экспорт