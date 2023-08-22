https://ria.ru/20230822/premiya-1891482918.html
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"
Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:37
2023-08-22T12:37
2023-08-22T12:37
оренбургская область
оренбургская область
экспорт
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба областного правительства. Конкурс организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На окружной этап было подано 25 заявок от представителей крупного, среднего и малого бизнеса Оренбургской области, говорится в сообщении. Там пояснили, что премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Награждение победителей и призеров состоится в сентябре. Тогда будут названы компании, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса.
https://ria.ru/20230822/orenburg-1891464152.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, экспорт
Оренбургская область, Оренбургская область, Экспорт
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Три оренбургские компании стали призерами окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года" в Приволжском федеральном округе, сообщили в пресс-служба областного правительства.
Конкурс организован в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". На окружной этап было подано 25 заявок от представителей крупного, среднего и малого бизнеса Оренбургской области
, говорится в сообщении.
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Там пояснили, что премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Награждение победителей и призеров состоится в сентябре. Тогда будут названы компании, которые примут участие во всероссийском этапе конкурса.