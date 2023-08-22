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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров - РИА Новости, 22.08.2023
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09:17 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891437113.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров - РИА Новости, 22.08.2023
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:17
2023-08-22T09:17
происшествия
ростовская область
орловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости представитель минприроды региона. Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован в понедельник вечером. Тогда площадь возгорания составляла 20 гектаров. Областное МЧС сообщало, что угрозы населенным пунктам нет. "По состоянию на 6.00, площадь (пожара) 190 гектаров", - сказал он. К тушению пожара привлечены более 160 человек и более 50 единиц техники. Задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, орловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Орловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

Площадь пожара в Орловском районе под Ростовом-на-Дону выросла до 190 гектаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости представитель минприроды региона.
Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован в понедельник вечером. Тогда площадь возгорания составляла 20 гектаров. Областное МЧС сообщало, что угрозы населенным пунктам нет.
"По состоянию на 6.00, площадь (пожара) 190 гектаров", - сказал он.
К тушению пожара привлечены более 160 человек и более 50 единиц техники. Задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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ПроисшествияРостовская областьОрловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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