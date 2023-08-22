https://ria.ru/20230822/pozhar-1891437113.html

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров - РИА Новости, 22.08.2023

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:17

2023-08-22T09:17

2023-08-22T09:17

происшествия

ростовская область

орловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости представитель минприроды региона. Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован в понедельник вечером. Тогда площадь возгорания составляла 20 гектаров. Областное МЧС сообщало, что угрозы населенным пунктам нет. "По состоянию на 6.00, площадь (пожара) 190 гектаров", - сказал он. К тушению пожара привлечены более 160 человек и более 50 единиц техники. Задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета.

https://ria.ru/20230822/pozhar-1891432554.html

ростовская область

орловский район

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Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, ростовская область, орловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)