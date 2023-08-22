https://ria.ru/20230822/pozhar-1891437113.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров - РИА Новости, 22.08.2023
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:17
2023-08-22T09:17
2023-08-22T09:17
происшествия
ростовская область
орловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Площадь лесного пожара на территории Орловского района Ростовской области за ночь выросла с 20 до 190 гектаров на утро вторника, сообщил РИА Новости представитель минприроды региона. Пожар в Зимовниковском лесничестве на территории Орловского района был зафиксирован в понедельник вечером. Тогда площадь возгорания составляла 20 гектаров. Областное МЧС сообщало, что угрозы населенным пунктам нет. "По состоянию на 6.00, площадь (пожара) 190 гектаров", - сказал он. К тушению пожара привлечены более 160 человек и более 50 единиц техники. Задействованы силы лесного хозяйства, МЧС России, ДПЧС, муниципалитета.
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891432554.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, орловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Орловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров
Площадь пожара в Орловском районе под Ростовом-на-Дону выросла до 190 гектаров