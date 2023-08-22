https://ria.ru/20230822/pozhar-1891432554.html

В России за сутки потушили 45 природных пожаров

В России за сутки потушили 45 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2023

В России за сутки потушили 45 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 45 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:44

2023-08-22T08:44

2023-08-22T10:48

происшествия

россия

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003409_0:215:3232:2033_1920x0_80_0_0_bbc312c0cc34b336124c10b132eed218.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 45 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 45 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6 173 гектара", — говорится в сообщении. К полуночи 19 августа в стране действовали 54 лесных пожара на площади 25 842 гектара, которые активно тушили. Наибольшую площадь возгораний зафиксировали в Республике Саха (Якутия) — там действуют 12 пожаров на 20 977 гектарах.

https://ria.ru/20230806/pozhar-1888484145.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, природные пожары в россии