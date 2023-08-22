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В России за сутки потушили 45 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2023
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08:44 22.08.2023 (обновлено: 10:48 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891432554.html
В России за сутки потушили 45 природных пожаров
В России за сутки потушили 45 природных пожаров - РИА Новости, 22.08.2023
В России за сутки потушили 45 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 45 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:44
2023-08-22T10:48
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 45 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 45 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6 173 гектара", — говорится в сообщении. К полуночи 19 августа в стране действовали 54 лесных пожара на площади 25 842 гектара, которые активно тушили. Наибольшую площадь возгораний зафиксировали в Республике Саха (Якутия) — там действуют 12 пожаров на 20 977 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 45 природных пожаров

Лесопожарные службы потушили 45 природных пожаров в России за сутки

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 45 природных пожаров, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.08.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 45 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 6 173 гектара", — говорится в сообщении.
К полуночи 19 августа в стране действовали 54 лесных пожара на площади 25 842 гектара, которые активно тушили. Наибольшую площадь возгораний зафиксировали в Республике Саха (Якутия) — там действуют 12 пожаров на 20 977 гектарах.
Ликвидация последствий лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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