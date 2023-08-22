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Больницу в греческом Александруполисе эвакуируют из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2023
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01:02 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/pozhar-1891410567.html
Больницу в греческом Александруполисе эвакуируют из-за лесного пожара
Больницу в греческом Александруполисе эвакуируют из-за лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2023
Больницу в греческом Александруполисе эвакуируют из-за лесного пожара
Больницу города Александруполис на северо-востоке Греции эвакуируют из-за сильного лесного пожара, сообщило греческое общественное телевидение ERT. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:02
2023-08-22T01:02
греция
пелопоннес (область)
в мире
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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Больницу города Александруполис на северо-востоке Греции эвакуируют из-за сильного лесного пожара, сообщило греческое общественное телевидение ERT. "Началась эвакуация больницы Александруполиса, где бушует сильный пожар. Родственникам пациентов позвонили, чтобы они забрали своих людей и отвезли их домой. Это превентивный план эвакуации", - отмечает телеканал. Заместитель пресс-секретаря пожарной охраны Иоаннис Артопиос на брифинге в понедельник вечером сообщил, что "с целью защиты здоровья пациентов больницы Александруполиса" предпринимаются все необходимые подготовительные действия, чтобы при необходимости все могли быть безопасно эвакуированы из города. Сейчас такой необходимости нет, указал он. Артопиос указал, что на тушении лесного пожара, вспыхнувшего утром 19 августа в районе Мелия вблизи Александруполиса, работали 214 пожарных и 59 единиц техники, им помогали 11 пожарных самолетов и семь вертолетов. В тушении участвовали также добровольцы, полиция, сотрудники муниципалитетов. "За последние сутки в стране возникло 63 лесных пожара. В крайне экстремальных погодных условиях, в основном из-за штормового ветра, были предприняты огромные усилия по борьбе с фронтами пожаров, вспыхнувших одновременно во многих районах страны", - отметил представитель пожарной службы. Сильный пожар продолжается в Беотии. Начались пожары на Эвбее в районе Псахна и возле Кавалы в районе Диалекто, в Родопи, в Ахайе на Пелопоннесе.
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греция, пелопоннес (область), в мире
Греция, Пелопоннес (область), В мире
Больницу в греческом Александруполисе эвакуируют из-за лесного пожара

ERT: больницу города Александруполис в Греции эвакуируют из-за лесного пожара

© AP Photo / Petros GiannakourisТушение лесного пожара в Греции
Тушение лесного пожара в Греции - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тушение лесного пожара в Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Больницу города Александруполис на северо-востоке Греции эвакуируют из-за сильного лесного пожара, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
«
"Началась эвакуация больницы Александруполиса, где бушует сильный пожар. Родственникам пациентов позвонили, чтобы они забрали своих людей и отвезли их домой. Это превентивный план эвакуации", - отмечает телеканал.
Заместитель пресс-секретаря пожарной охраны Иоаннис Артопиос на брифинге в понедельник вечером сообщил, что "с целью защиты здоровья пациентов больницы Александруполиса" предпринимаются все необходимые подготовительные действия, чтобы при необходимости все могли быть безопасно эвакуированы из города. Сейчас такой необходимости нет, указал он.
Артопиос указал, что на тушении лесного пожара, вспыхнувшего утром 19 августа в районе Мелия вблизи Александруполиса, работали 214 пожарных и 59 единиц техники, им помогали 11 пожарных самолетов и семь вертолетов. В тушении участвовали также добровольцы, полиция, сотрудники муниципалитетов.
"За последние сутки в стране возникло 63 лесных пожара. В крайне экстремальных погодных условиях, в основном из-за штормового ветра, были предприняты огромные усилия по борьбе с фронтами пожаров, вспыхнувших одновременно во многих районах страны", - отметил представитель пожарной службы.
Сильный пожар продолжается в Беотии. Начались пожары на Эвбее в районе Псахна и возле Кавалы в районе Диалекто, в Родопи, в Ахайе на Пелопоннесе.
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