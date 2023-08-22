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Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2023
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00:10 22.08.2023 (обновлено: 11:12 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/pozdravlenie-1891408665.html
Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2023
Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, выразив уверенность, что российский триколор будет вдохновлять идти вперед - до... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T00:10
2023-08-22T11:12
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, выразив уверенность, что российский триколор будет вдохновлять идти вперед - до победы, утверждать славу России. "Конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, по сути восстановили суверенитет нашей страны", - сказал глава государства в обращении. "Россия - тысячелетняя страна и цивилизация, наш государственный флаг - это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед - до победы, утверждать славу России. С праздником, дорогие друзья, с днем российского флага", - добавил он.Также с Днем государственного флага россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Российский флаг – государственный символ, олицетворяющий Россию, ее приверженность традициям, верность исторической памяти, готовность отстаивать свои интересы. Мы гордимся нашей страной. Поздравляю с праздником! С днем Государственного флага Российской Федерации!", - заявил он.
https://ria.ru/20230820/pozdravlenie-1891109179.html
https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html
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Поздравление Путина с Днем российского флага
Поздравление Путина с Днем российского флага
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

Путин выразил уверенность, что триколор будет вдохновлять россиян идти вперед

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага, выразив уверенность, что российский триколор будет вдохновлять идти вперед - до победы, утверждать славу России.
"Конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, по сути восстановили суверенитет нашей страны", - сказал глава государства в обращении.
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"Россия - тысячелетняя страна и цивилизация, наш государственный флаг - это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед - до победы, утверждать славу России. С праздником, дорогие друзья, с днем российского флага", - добавил он.
Также с Днем государственного флага россиян поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Российский флаг – государственный символ, олицетворяющий Россию, ее приверженность традициям, верность исторической памяти, готовность отстаивать свои интересы. Мы гордимся нашей страной. Поздравляю с праздником! С днем Государственного флага Российской Федерации!", - заявил он.
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
День Государственного флага России
02:01
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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