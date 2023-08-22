https://ria.ru/20230822/povestki-1891483738.html
В Киеве сотрудник военкомата угрожал мужчине оружием при раздаче повесток
В Киеве сотрудник военкомата угрожал мужчине оружием при раздаче повесток - РИА Новости, 22.08.2023
В Киеве сотрудник военкомата угрожал мужчине оружием при раздаче повесток
Сотрудник военкомата угрожал пистолетом мужчине при раздаче повесток в Киеве, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:40
2023-08-22T12:40
2023-08-22T12:40
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Сотрудник военкомата угрожал пистолетом мужчине при раздаче повесток в Киеве, пишет украинское издание "Страна.ua". "В Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток угрожал мужчине пистолетом", - говорится в сообщении. На опубликованном изданием видео четверо мужчин в военной форме окружили мужчину в гражданской одежде. У одного из них в руках пистолет. Мужчина в гражданской одежде просит не стрелять. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890874143.html
https://ria.ru/20230810/mobilizatsiya-1889320078.html
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киев, владимир зеленский
В Киеве сотрудник военкомата угрожал мужчине оружием при раздаче повесток
Сотрудник военкомата угрожал мужчине пистолетом при раздаче повесток в Киеве
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.
Сотрудник военкомата угрожал пистолетом мужчине при раздаче повесток в Киеве, пишет украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве сотрудник военкомата во время раздачи повесток угрожал мужчине пистолетом", - говорится в сообщении.
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На опубликованном изданием видео четверо мужчин в военной форме окружили мужчину в гражданской одежде. У одного из них в руках пистолет. Мужчина в гражданской одежде просит не стрелять.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Публиковались видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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