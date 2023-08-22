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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 22.08.2023 (обновлено: 14:19 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/poteri-1891506881.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:13
2023-08-22T14:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
сша
украина
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли пять БМП, два автомобиля, две гаубицы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, гаубицу "Мста-Б", а также контрбатарейную радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, США, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 235 солдат ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab, сообщили в Минобороны России.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли пять БМП, два автомобиля, две гаубицы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, гаубицу "Мста-Б", а также контрбатарейную радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-36.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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