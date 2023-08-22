https://ria.ru/20230822/poteri-1891506881.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.08.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:13

2023-08-22T14:13

2023-08-22T14:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. ВС РФ за прошедшие сутки на донецком направлении отразила три атаки ВСУ, Украина потеряла до 235 военнослужащих и 12 единиц техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36, две гаубицы M777 и польскую САУ Krab, сообщили в Минобороны России."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 235 украинских военнослужащих", - сообщили в ведомстве.Кроме того, за сутки на донецком направлении ВСУ потеряли пять БМП, два автомобиля, две гаубицы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, гаубицу "Мста-Б", а также контрбатарейную радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, сша, украина