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Поляки обрушились на правительство из-за высказывания о России - РИА Новости, 22.08.2023
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10:59 22.08.2023 (обновлено: 15:45 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/polsha-1891459200.html
Поляки обрушились на правительство из-за высказывания о России
Поляки обрушились на правительство из-за высказывания о России - РИА Новости, 22.08.2023
Поляки обрушились на правительство из-за высказывания о России
Жители Польши считают, что заявления властей страны об угрозе "Сувалкскому коридору" со стороны России не имеют под собой оснований, пишет американская газета... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:59
2023-08-22T15:45
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польша
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жители Польши считают, что заявления властей страны об угрозе "Сувалкскому коридору" со стороны России не имеют под собой оснований, пишет американская газета The New York Times."Почему все постоянно говорят об угрозах? Как можно заметить, на улицах нет ни танков, ни солдат с оружием. Города и села в "Сувалкском коридоре" — одни из самых безопасных мест на земле", — отметил Мирослав Карольчук, мэр города Августов, находящегося недалеко от Сувалки.Местные жители считают, что правительство нагнетает страх из-за предстоящих выборов, говорится в материале."Единственная настоящая угроза исходит от польских лидеров, живущих в параллельном мире и сгущающих краски вокруг "Сувалкского коридора", — признался главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба.Гипотетический "Сувалкский коридор" — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около ста километров.
https://ria.ru/20230820/polsha-1891092908.html
https://ria.ru/20230819/polyaki-1890959791.html
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в мире, россия, польша, белоруссия
В мире, Россия, Польша, Белоруссия
Поляки обрушились на правительство из-за высказывания о России

NYT: жители Польши осудили власти из-за утверждений об угрозе со стороны России

© Фото : The Official website of Sejm RP Сейм Польши
Сейм Польши - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : The Official website of Sejm RP
Сейм Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жители Польши считают, что заявления властей страны об угрозе "Сувалкскому коридору" со стороны России не имеют под собой оснований, пишет американская газета The New York Times.
"Почему все постоянно говорят об угрозах? Как можно заметить, на улицах нет ни танков, ни солдат с оружием. Города и села в "Сувалкском коридоре" — одни из самых безопасных мест на земле", — отметил Мирослав Карольчук, мэр города Августов, находящегося недалеко от Сувалки.
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Местные жители считают, что правительство нагнетает страх из-за предстоящих выборов, говорится в материале.
"Единственная настоящая угроза исходит от польских лидеров, живущих в параллельном мире и сгущающих краски вокруг "Сувалкского коридора", — признался главный редактор одного из польских новостных порталов Войцех Дразба.
Гипотетический "Сувалкский коридор" — участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около ста километров.
Варшава - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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