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Во Фрунзенском районе Ярославля появятся две новые поликлиники - РИА Новости, 22.08.2023
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Ярославская область
 
20:35 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/polikliniki-1891607460.html
Во Фрунзенском районе Ярославля появятся две новые поликлиники
Во Фрунзенском районе Ярославля появятся две новые поликлиники - РИА Новости, 22.08.2023
Во Фрунзенском районе Ярославля появятся две новые поликлиники
Две новые поликлиники появятся во Фрунзенском районе Ярославля, где сложилась непростая ситуация с оказанием медицинской помощи, сообщило правительство... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:35
2023-08-22T20:35
ярославская область
общество
ярославль
михаил евраев
ярославская область
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Две новые поликлиники появятся во Фрунзенском районе Ярославля, где сложилась непростая ситуация с оказанием медицинской помощи, сообщило правительство Ярославской области. Сообщается, что во вторник губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил Фрунзенский район Ярославля. Здесь, по данным областного правительства, сложилась непростая ситуация с оказанием медицинской помощи из-за закрытия здания поликлиники №1 на Московском проспекте - оно признано аварийным, пациенты распределены в поликлиники №2 на улице Ньютона и №3 на улице Попова. "Сейчас на две эти поликлиники выпала большая нагрузка, она увеличилась на 40%, и это еще в летние месяцы, дальше будет только возрастать", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. При этом, по словам губернатора, в поликлинике на Ньютона, куда были переведены на обслуживание больше 5 тысяч человек, не хватает оборудования и для рентген-диагностики и для ряда других обследований – пациентам приходится ездить в другие места. "Получается, что сейчас в районе, кроме одной закрытой поликлиники, есть и одна неполноценная. Нужно решить оба вопроса. Поэтому принято решение о переводе их в новые здания. Чтобы сделать это как можно скорее, поищем в районе помещения для покупки. Если подходящих вариантов в ближайшее время не найдется, будем строить два новых быстровозводимых здания и вводить их в эксплуатацию не позже чем через год", - подчеркнул глава региона. Губернатор принял решения, которые облегчат пациентам получение медпомощи на время поиска и строительства новых зданий: время работы врачей в поликлиниках №2 и №3 будет увеличено, прием продлится до 10 вечера. На новый режим они перейдут с 1 сентября. "Конечно, сделаем хорошие доплаты врачам, работающим в зданиях на улицах Попова и Ньютона в вечернее время. Никого принуждать переходить на новый график не будем – все в добровольном порядке. Если кто-то откажется, будем приглашать врачей из других поликлиник, думаю, что желающих будет достаточно – доплата составит порядка 25 – 30 тысяч", – рассказал Михаил Евраев.
https://ria.ru/20230728/deti-1886872373.html
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общество, ярославль, михаил евраев, ярославская область, здоровье - общество
Ярославская область, Общество, Ярославль, Михаил Евраев, Ярославская область, Здоровье - Общество
Во Фрунзенском районе Ярославля появятся две новые поликлиники

Во Фрунзенском районе Ярославля появятся две новые поликлиники

© iStock.com / nantonovВид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / nantonov
Вид на церковь Илии Пророка и центр города Ярославля. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Две новые поликлиники появятся во Фрунзенском районе Ярославля, где сложилась непростая ситуация с оказанием медицинской помощи, сообщило правительство Ярославской области.
Сообщается, что во вторник губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил Фрунзенский район Ярославля. Здесь, по данным областного правительства, сложилась непростая ситуация с оказанием медицинской помощи из-за закрытия здания поликлиники №1 на Московском проспекте - оно признано аварийным, пациенты распределены в поликлиники №2 на улице Ньютона и №3 на улице Попова.
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«
"Сейчас на две эти поликлиники выпала большая нагрузка, она увеличилась на 40%, и это еще в летние месяцы, дальше будет только возрастать", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
При этом, по словам губернатора, в поликлинике на Ньютона, куда были переведены на обслуживание больше 5 тысяч человек, не хватает оборудования и для рентген-диагностики и для ряда других обследований – пациентам приходится ездить в другие места.
«
"Получается, что сейчас в районе, кроме одной закрытой поликлиники, есть и одна неполноценная. Нужно решить оба вопроса. Поэтому принято решение о переводе их в новые здания. Чтобы сделать это как можно скорее, поищем в районе помещения для покупки. Если подходящих вариантов в ближайшее время не найдется, будем строить два новых быстровозводимых здания и вводить их в эксплуатацию не позже чем через год", - подчеркнул глава региона.
Губернатор принял решения, которые облегчат пациентам получение медпомощи на время поиска и строительства новых зданий: время работы врачей в поликлиниках №2 и №3 будет увеличено, прием продлится до 10 вечера. На новый режим они перейдут с 1 сентября.
«
"Конечно, сделаем хорошие доплаты врачам, работающим в зданиях на улицах Попова и Ньютона в вечернее время. Никого принуждать переходить на новый график не будем – все в добровольном порядке. Если кто-то откажется, будем приглашать врачей из других поликлиник, думаю, что желающих будет достаточно – доплата составит порядка 25 – 30 тысяч", – рассказал Михаил Евраев.
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