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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 22.08.2023
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07:58 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/pogoda-1891427844.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 22.08.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:58
2023-08-22T07:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать приближающийся с запада атмосферный фронт. "Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. В Москве - плюс 19-21 градус, в Подмосковье - плюс от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230820/pogoda-1891103165.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидается до плюс 21 градуса и кратковременные дожди

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка переходит дорогу во время дождя в Москве
Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать приближающийся с запада атмосферный фронт.
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"Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. В Москве - плюс 19-21 градус, в Подмосковье - плюс от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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