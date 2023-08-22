https://ria.ru/20230822/pogoda-1891427844.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 22.08.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:58

2023-08-22T07:58

2023-08-22T07:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в Москве будет формировать приближающийся с запада атмосферный фронт. "Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. В Москве - плюс 19-21 градус, в Подмосковье - плюс от 17 до 22 градусов тепла", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230820/pogoda-1891103165.html

https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус