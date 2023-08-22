https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891515634.html

Подмосковное хозяйство увеличит пасеку до 1,5 тысяч пчелосемей

Подмосковное хозяйство увеличит пасеку до 1,5 тысяч пчелосемей - РИА Новости, 22.08.2023

Подмосковное хозяйство увеличит пасеку до 1,5 тысяч пчелосемей

Благодаря гранту в размере 1,2 миллиона рублей начинающее шаховское пчеловодческое хозяйство выйдет на полную мощность и увеличит пасеку от 21 пчелосемьи до 1,5 РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:49

2023-08-22T14:49

2023-08-22T14:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

пчелы

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Благодаря гранту в размере 1,2 миллиона рублей начинающее шаховское пчеловодческое хозяйство выйдет на полную мощность и увеличит пасеку от 21 пчелосемьи до 1,5 тысяч, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Хозяйство получило грант "Агростартап" в размере 1,2 миллионов рублей. На эти средства предприятие приобретет дополнительный земельный участок, закупит ульи и оборудование для пчеловодства, что позволит увеличить объемы. За пять лет хозяйство планирует увеличить количество пчелосемей до полутора тысяч и выйти на объем производства в 20 тонн меда", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, сейчас хозяйство содержит 21 пчелосемью, а с выходом на полную мощность появятся 10 площадок по 150 пчелосемей на каждой. За счет грантовых средств, фермеры могут оплатить до 90% затрат, предусмотренных бизнес-планами победителей, добавили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891280698.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов, пчелы