Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково"
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗдание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Индустриальный парк "Смирнов Щёлково" с начала 2023 года пополнился 12 новыми резидентами, это даст подмосковному Щёлково более чем 360 дополнительных рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В 2023 году на создаваемую площадку индустриального парка "Смирнов Щёлково" было привлечено 12 новых резидентов. Суммарный объем заявленных инвестиций в проекты резидентов – свыше 1,7 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано более 360 рабочих мест для жителей городского округа Щелково и ближайших муниципалитетов Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба ведомства.
По его данным, на сегодняшний день в Подмосковье работает 67 индустриальных парков, один из которых был открыт в этом году, еще четыре планируется открыть до конца 2023 года.