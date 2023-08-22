https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891506801.html

Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково"

Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково" - РИА Новости, 22.08.2023

Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково"

Индустриальный парк "Смирнов Щёлково" с начала 2023 года пополнился 12 новыми резидентами, это даст подмосковному Щёлково более чем 360 дополнительных рабочих... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:30

2023-08-22T14:30

2023-08-22T14:30

новости подмосковья

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Индустриальный парк "Смирнов Щёлково" с начала 2023 года пополнился 12 новыми резидентами, это даст подмосковному Щёлково более чем 360 дополнительных рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В 2023 году на создаваемую площадку индустриального парка "Смирнов Щёлково" было привлечено 12 новых резидентов. Суммарный объем заявленных инвестиций в проекты резидентов – свыше 1,7 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано более 360 рабочих мест для жителей городского округа Щелково и ближайших муниципалитетов Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба ведомства. По его данным, на сегодняшний день в Подмосковье работает 67 индустриальных парков, один из которых был открыт в этом году, еще четыре планируется открыть до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891350159.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), щелково