Рейтинг@Mail.ru
Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково" - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
14:30 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891506801.html
Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково"
Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково" - РИА Новости, 22.08.2023
Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково"
Индустриальный парк "Смирнов Щёлково" с начала 2023 года пополнился 12 новыми резидентами, это даст подмосковному Щёлково более чем 360 дополнительных рабочих... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:30
2023-08-22T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891508883_0:49:1200:724_1920x0_80_0_0_c3aeabd1584a84ad60866a7a4c357c69.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Индустриальный парк "Смирнов Щёлково" с начала 2023 года пополнился 12 новыми резидентами, это даст подмосковному Щёлково более чем 360 дополнительных рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В 2023 году на создаваемую площадку индустриального парка "Смирнов Щёлково" было привлечено 12 новых резидентов. Суммарный объем заявленных инвестиций в проекты резидентов – свыше 1,7 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано более 360 рабочих мест для жителей городского округа Щелково и ближайших муниципалитетов Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба ведомства. По его данным, на сегодняшний день в Подмосковье работает 67 индустриальных парков, один из которых был открыт в этом году, еще четыре планируется открыть до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891350159.html
московская область (подмосковье)
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891508883_82:0:1110:771_1920x0_80_0_0_0066e5362414767d71b620273bc24871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково

Новые резиденты пополнили индустриальный парк "Смирнов Щелково"

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗдание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Здание Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Индустриальный парк "Смирнов Щёлково" с начала 2023 года пополнился 12 новыми резидентами, это даст подмосковному Щёлково более чем 360 дополнительных рабочих мест, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"В 2023 году на создаваемую площадку индустриального парка "Смирнов Щёлково" было привлечено 12 новых резидентов. Суммарный объем заявленных инвестиций в проекты резидентов – свыше 1,7 миллиардов рублей. На новых предприятиях будет создано более 360 рабочих мест для жителей городского округа Щелково и ближайших муниципалитетов Подмосковья", - рассказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба ведомства.
Еженедельное совещание губернатора Подмосковья с областным правительством и главами городских округов - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Воробьев: в Подмосковье газифицируют ещё 515 населенных пунктов
Вчера, 17:57
По его данным, на сегодняшний день в Подмосковье работает 67 индустриальных парков, один из которых был открыт в этом году, еще четыре планируется открыть до конца 2023 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Щелково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала