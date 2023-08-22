https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891505067.html

Более 5 млн раз прокатились на арендованных электросамокатах в Подмосковье

Более 5 млн раз прокатились на арендованных электросамокатах в Подмосковье - РИА Новости, 22.08.2023

Более 5 млн раз прокатились на арендованных электросамокатах в Подмосковье

В Московской области на арендованных электросамокатах пассажиры совершили свыше пяти миллионов поездок с апреля, когда открылся сезон кикшеринга, сообщает... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:05

2023-08-22T14:05

2023-08-22T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

красногорск

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В Московской области на арендованных электросамокатах пассажиры совершили свыше пяти миллионов поездок с апреля, когда открылся сезон кикшеринга, сообщает пресс-служба Минтранса региона. На сегодняшний день на подмосковной территории к аренде доступно около 28 тысяч средств индивидуальной мобильности (СИМ). Самым востребованным месяцем оказался июнь. В июле пользователи отдавали предпочтение другим видам транспорта из-за обильных осадков. По информации пресс-службы, самыми популярными муниципалитетами по количеству аренды традиционно стали Мытищи, Красногорск и Люберцы. В общей сложности там зафиксировали около 2 миллионов поездок. На один самокат приходится в среднем семь-восемь поездок. Наиболее часто горожане пользуются самокатами для сокращения пеших маршрутов. Так они преодолевают большее расстояние за меньшее время. Например, доезжают от ж/д станции до дома или добираются от работы до магазина. Главные преимущества электросамокатов перед другими видами транспорта - это их экологичность, удобство в использовании и маневренность, возможность быстро добраться до нужного места. Для удобства пользователей на территории Московской области для комфорта пользователей оборудовали свыше 8,2 тысячи виртуальных парковок в специальных зонах. В основном это локации возле станций метро, МЦД или ж/д станций, а также территории с повышенной транспортной и пешеходной доступностью. Минтранс Подмосковья призывает помнить о безопасности и необходимости соблюдения ПДД при катании на электросамокатах или других СИМ. Перед началом использования СИМ необходимо убедиться в исправности тормозов транспортного средства, нельзя превышать скоростной режим, а проезжать неровности нужно, снизив скорость. Кроме того, необходимо спешиваться перед пешеходным переходом: при переходе через дорогу самокат следует катить рядом с собой, а не ехать на нем. Не нужно пользоваться самокатом в сильный дождь и ветер. Категорически запрещено передвигаться на самокате в состоянии опьянения, а также нельзя использовать один самокат вдвоем или втроем — это не только запрещено правилами, но и может привести к тяжелым травмам. После завершения поездки парковаться нужно правильно, не мешать и не загораживать путь пешеходам.

https://realty.ria.ru/20230821/puteprovody-1891275300.html

https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890804101.html

московская область (подмосковье)

мытищи

красногорск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), мытищи, красногорск