https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891503924.html

Лучшей школой Подмосковья признан лицей №5 в Долгопрудном

Лучшей школой Подмосковья признан лицей №5 в Долгопрудном - РИА Новости, 22.08.2023

Лучшей школой Подмосковья признан лицей №5 в Долгопрудном

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2023 году" физико-математическому лицею №5 в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

андрей воробьев

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2023 году" физико-математическому лицею №5 в Долгопрудном, передаёт корреспондент РИА Новости. "Диплом "Лидер образования Московской области в 2023 году" вручается образовательным учреждениям, получившим наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья. За третье место диплом вручается Балашихинскому лицею, директор: Белоусов Дмитрий Вячеславович. За второе место диплом вручается Дмитровской гимназии "Логос", директор: Лазарева Ольга Николаевна. За первое место диплом вручается физико-математическому лицею №5 городского округа Долгопрудный, директор: Маринина Нина Петровна", - озвучил ведущий в ходе церемонии награждения. Также в ходе церемонии были определены абсолютные лидеры в образовании: Физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная Гимназия имени Е.М. Примакова. Церемония состоялась в рамках Форума педагогов Подмосковья 2023. "Сегодняшняя встреча она традиционная, очень добрая, очень важная и по сути дает профессиональный старт к учебному году. Проходит она в августе по всем нам понятным причинам: мы знаем все результаты олимпиад, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, всего того, что мы добились за предыдущий учебный год. И, как правило, педагогическая встреча, собрание, общение скорее, направлено на то, чтобы в следующем периоде добиться таких же высоких результатов", - отметил Воробьёв.

https://ria.ru/20230821/konkurs-1891339552.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный, андрей воробьев