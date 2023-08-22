https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891473406.html
Свыше 120 земских медиков трудоустроились в Подмосковье с начала года
Свыше 120 земских медиков трудоустроились в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 22.08.2023
Свыше 120 земских медиков трудоустроились в Подмосковье с начала года
Более 120 земских врачей и фельдшеров трудоустроились в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:58
2023-08-22T11:58
2023-08-22T11:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более 120 земских врачей и фельдшеров трудоустроились в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье действуют программы для привлечения медицинских кадров в отдаленные территории - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По этим программам медработники могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей, соответственно. "В регионе медработникам предложено множество мер социальной поддержки. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медицинские организации трудоустроился 121 земский доктор и фельдшер", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Она добавила, что всего в текущем году запланировано привлечь почти 250 медицинских работников. Как отметили в пресс-службе, для подачи заявки на участие в программе следует обратиться в отдел кадров медорганизации. С актуальным перечнем должностей можно ознакомиться на сайте Минздрава области. В Московской области реализуются и другие меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Это программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья и прочие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики введена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230821/podmoskove-1891242971.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более 120 земских врачей и фельдшеров трудоустроились в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье действуют программы для привлечения медицинских кадров в отдаленные территории - "Земский доктор" и "Земский фельдшер". По этим программам медработники могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч рублей, соответственно.
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"В регионе медработникам предложено множество мер социальной поддержки. Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" призваны поддержать тех специалистов, которые устраиваются работать в сельскую местность. С начала года в наши медицинские организации трудоустроился 121 земский доктор и фельдшер", - сказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
.
Она добавила, что всего в текущем году запланировано привлечь почти 250 медицинских работников. Как отметили в пресс-службе, для подачи заявки на участие в программе следует обратиться в отдел кадров медорганизации. С актуальным перечнем должностей можно ознакомиться на сайте Минздрава области.
В Московской области реализуются и другие меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Это программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья и прочие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики введена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей.