https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891472930.html

Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"

Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023

Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"

Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:57

2023-08-22T11:57

2023-08-22T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии "Экспортер года" в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба АО "Российский экспортный центр". Также губернатор отметил, что в регионе действуют около 6 тысяч компаний-экспортеров. Для оказания поддержки компаниям Подмосковье подписало соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) и первым в стране приступило к интеграции услуг Инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ. "Это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ мы запустили новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает не просто транспортировать продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — "Контейнер для малого бизнеса", который упростит и удешевит логистику для экспортеров малого и среднего предпринимательства", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890694404.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, российский экспортный центр (рэц)