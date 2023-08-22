https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891472930.html
Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"
Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023
Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"
Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:57
2023-08-22T11:57
2023-08-22T11:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии "Экспортер года" в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба АО "Российский экспортный центр". Также губернатор отметил, что в регионе действуют около 6 тысяч компаний-экспортеров. Для оказания поддержки компаниям Подмосковье подписало соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) и первым в стране приступило к интеграции услуг Инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ. "Это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ мы запустили новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает не просто транспортировать продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — "Контейнер для малого бизнеса", который упростит и удешевит логистику для экспортеров малого и среднего предпринимательства", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890694404.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, российский экспортный центр (рэц)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии "Экспортер года" в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба АО "Российский экспортный центр".
Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей
Также губернатор отметил, что в регионе действуют около 6 тысяч компаний-экспортеров. Для оказания поддержки компаниям Подмосковье подписало соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ)
и первым в стране приступило к интеграции услуг Инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ.
"Это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ мы запустили новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает не просто транспортировать продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — "Контейнер для малого бизнеса", который упростит и удешевит логистику для экспортеров малого и среднего предпринимательства", - добавил губернатор.