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Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023
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Новости Подмосковья
 
11:57 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/podmoskove-1891472930.html
Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"
Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года" - РИА Новости, 22.08.2023
Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"
Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:57
2023-08-22T11:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии "Экспортер года" в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба АО "Российский экспортный центр". Также губернатор отметил, что в регионе действуют около 6 тысяч компаний-экспортеров. Для оказания поддержки компаниям Подмосковье подписало соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) и первым в стране приступило к интеграции услуг Инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ. "Это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ мы запустили новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает не просто транспортировать продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — "Контейнер для малого бизнеса", который упростит и удешевит логистику для экспортеров малого и среднего предпринимательства", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, российский экспортный центр (рэц)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Компании из МО заняли вдвое больше призовых мест на премии "Экспортер года"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНаграды для лучших экспортеров
Награды для лучших экспортеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Награды для лучших экспортеров
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подмосковные компании заняли в два раза больше призовых мест на премии "Экспортер года" в Центральном федеральном округе по сравнению с результатами 2022 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы видим, что у бизнеса в Подмосковье есть серьезный потенциал и большое желание выходить на международный рынок. Об этом говорят итоги премии "Экспортер года" в ЦФО — подмосковные компании взяли почти вдвое больше призов по сравнению с 2022 годом и 6 раз стали победителями", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба АО "Российский экспортный центр".
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Также губернатор отметил, что в регионе действуют около 6 тысяч компаний-экспортеров. Для оказания поддержки компаниям Подмосковье подписало соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) и первым в стране приступило к интеграции услуг Инвестпортала и платформы "Мой экспорт" РЭЦ.
"Это позволит бизнесу подавать заявку на все доступные меры поддержки на одной площадке. Кроме того, вместе с РЭЦ мы запустили новый электронный сервис с пошаговым алгоритмом для начинающих экспортеров. Еще одна задача — упростить логистику для малого бизнеса, которому бывает не просто транспортировать продукцию за рубеж. С этой целью в сентябре мы запустим новый сервис — "Контейнер для малого бизнеса", который упростит и удешевит логистику для экспортеров малого и среднего предпринимательства", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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