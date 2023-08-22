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Трутнев призвал возрождать в России всеобщую воинскую подготовку

Трутнев призвал возрождать в России всеобщую воинскую подготовку - РИА Новости, 22.08.2023

Трутнев призвал возрождать в России всеобщую воинскую подготовку

Возрождение в России всеобщей воинской подготовки наряду с укреплением отечественных патриотических и духовных традиций является необходимым для победы сегодня... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:49

2023-08-22T07:49

2023-08-22T07:49

юрий трутнев

николай патрушев

досааф

россия

дальний восток

магадан

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Возрождение в России всеобщей воинской подготовки наряду с укреплением отечественных патриотических и духовных традиций является необходимым для победы сегодня и для будущего страны, заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вопрос укрепления российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти "сегодня, в условиях обнажившихся международных противоречий - это, наверное, один из самых важных вопросов", отметил Трутнев, выступая в Магадане на совещании по вопросам безопасности Дальнего Востока России, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Страны Североатлантического альянса пытаются сломить экономику России, ее культуру, традиции, навязать собственные, западные модели поведения, принципы отношений людей, и уровень воспитательной, патриотической работы в этот период, собственно говоря, определяет будущее нашей страны, да и в общем-то всего мира", - сказал Трутнев. По его словам, "будет честно сказать, что в этой работе за последние три десятилетия накоплено немало проблем и ошибок". "Нашими противниками с использованием сети Интернет велась и продолжает вестись активная пропагандистская, а по сути дела, разрушительная работа, направленная главным образом на молодежь – школьников, учащихся высших, среднеспециальных учебных заведений", - отметил Трутнев. "Из внимания молодых людей долгое время вымывались базовые понятия. Многие, к сожалению, перестали понимать, что реально сильным и счастливым можно быть только на своей собственной Родине. Само понятие патриотизма старались сделать немодным, не соответствующим молодежным трендам", - добавил он. По словам Трутнева, "параллельно происходила деградация системы военной подготовки". "Была ликвидирована начальная военная подготовка в школах. В высших учебных заведениях начальной военной подготовкой на сегодняшний день занимаются всего 1,4% обучающихся. Число специалистов, ежегодно выпускаемых ДОСААФ России, по сравнению с советским периодом сократилось в 80 раз", - констатировал он. "В настоящее время, когда Россия испытывает мощное санкционное давление, когда обстрелам подвергаются десятки наших городов, возрождение всеобщей военной подготовки, патриотических, духовных традиций нашего народа является необходимым для победы сегодня и для будущего России завтра", - отметил Трутнев. Он рассказал о создании на Дальнем Востоке по поручению президента РФ центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. "Таких центров сегодня в России 12. Два из них расположены на Дальнем Востоке - в Республике Бурятия и Хабаровском крае. Центры начали работать в мае. На сегодняшний день они уже подготовили более 8 тысяч курсантов. Всего до конца года будет обучено 11,4 тысячи человек", - сказал Трутнев. "Отзывы о работе, профессиональной подготовке инструкторов центров хорошие. В предстоящем 2024 году мы планируем значительно увеличить количество центров подготовки. Надеемся их удвоить", - добавил он.

https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html

https://ria.ru/20230822/uchebnik-1891426039.html

https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891291992.html

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дальний восток

магадан

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юрий трутнев, николай патрушев, досааф, россия, дальний восток, магадан