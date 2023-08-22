https://ria.ru/20230822/patrushev-1891424714.html
Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев
Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев - РИА Новости, 22.08.2023
Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев
Победа России над неонацизмом в ходе специальной военной операции на Украине несомненно поспособствует возникновению справедливого мироустройства, основанного... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:03
2023-08-22T07:03
2023-08-22T07:03
николай патрушев
украина
россия
магадан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Победа России над неонацизмом в ходе специальной военной операции на Украине несомненно поспособствует возникновению справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.
https://ria.ru/20230822/rsmd-1891423653.html
украина
россия
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, украина, россия, магадан
Николай Патрушев, Украина, Россия, Магадан
Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев
Патрушев: победа России на Украине поможет формированию полицентричного мира