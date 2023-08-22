https://ria.ru/20230822/patrushev-1891424714.html

Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев

Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев - РИА Новости, 22.08.2023

Победа в СВО поможет формированию полицентричного мира, считает Патрушев

Победа России над неонацизмом в ходе специальной военной операции на Украине несомненно поспособствует возникновению справедливого мироустройства, основанного... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:03

2023-08-22T07:03

2023-08-22T07:03

николай патрушев

украина

россия

магадан

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Победа России над неонацизмом в ходе специальной военной операции на Украине несомненно поспособствует возникновению справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Победа над неонацизмом на Украине, безусловно, будет способствовать формированию полицентричного и справедливого мироустройства, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока России.

https://ria.ru/20230822/rsmd-1891423653.html

украина

россия

магадан

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николай патрушев, украина, россия, магадан