https://ria.ru/20230822/patriotizm-1891430843.html

В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения

В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения - РИА Новости, 22.08.2023

В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения

Программа патриотического просвещения для государственных и муниципальных служащих, выполняемая в Магаданской области, позволяет решать задачи по защите и... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:26

2023-08-22T08:26

2023-08-22T08:26

общество

магаданская область

сергей носов

николай патрушев

россия

магадан

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Программа патриотического просвещения для государственных и муниципальных служащих, выполняемая в Магаданской области, позволяет решать задачи по защите и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил губернатор региона Сергей Носов. Вопросы усиления патриотической работы в условиях информационно-психологической войны, ведущейся коллективным Западом против России, обсуждаются в Магадане на совещании по вопросам безопасности российского Дальнего Востока, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Принимаемые в регионе воспитательные, профилактические и другие меры в целом позволяют решать задачи по защите и укреплению патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал Носов. "Так, совместно с Северо-Восточным государственным университетом с привлечением ученых разработана и реализуется программа по патриотическому воспитанию и просвещению для государственных и муниципальных служащих", - добавил губернатор. По словам Носова, "проводимый комплекс мероприятий в рамках стратегии государственной национальной политики получает положительный отклик от жителей области". Согласно результатам опросов, 86% граждан Магаданской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений, 92% отмечают отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, отметил глава региона.

https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html

https://ria.ru/20230822/obedineniya-1891426265.html

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Дарья Буймова

общество, магаданская область, сергей носов, николай патрушев, россия, магадан