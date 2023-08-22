https://ria.ru/20230822/patriotizm-1891430843.html
В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения
В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения - РИА Новости, 22.08.2023
В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения
Программа патриотического просвещения для государственных и муниципальных служащих, выполняемая в Магаданской области, позволяет решать задачи по защите и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:26
2023-08-22T08:26
2023-08-22T08:26
общество
магаданская область
сергей носов
николай патрушев
россия
магадан
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Программа патриотического просвещения для государственных и муниципальных служащих, выполняемая в Магаданской области, позволяет решать задачи по защите и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил губернатор региона Сергей Носов. Вопросы усиления патриотической работы в условиях информационно-психологической войны, ведущейся коллективным Западом против России, обсуждаются в Магадане на совещании по вопросам безопасности российского Дальнего Востока, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Принимаемые в регионе воспитательные, профилактические и другие меры в целом позволяют решать задачи по защите и укреплению патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал Носов. "Так, совместно с Северо-Восточным государственным университетом с привлечением ученых разработана и реализуется программа по патриотическому воспитанию и просвещению для государственных и муниципальных служащих", - добавил губернатор. По словам Носова, "проводимый комплекс мероприятий в рамках стратегии государственной национальной политики получает положительный отклик от жителей области". Согласно результатам опросов, 86% граждан Магаданской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений, 92% отмечают отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, отметил глава региона.
https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, сергей носов, николай патрушев, россия, магадан
Общество, Магаданская область, Сергей Носов, Николай Патрушев, Россия, Магадан
В Магаданской области разработали программу патриотического просвещения
В Магаданской области создали программу патриотического просвещения для служащих
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Программа патриотического просвещения для государственных и муниципальных служащих, выполняемая в Магаданской области, позволяет решать задачи по защите и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, заявил губернатор региона Сергей Носов.
Вопросы усиления патриотической работы в условиях информационно-психологической войны, ведущейся коллективным Западом против России
, обсуждаются в Магадане
на совещании по вопросам безопасности российского Дальнего Востока
, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
.
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"Принимаемые в регионе воспитательные, профилактические и другие меры в целом позволяют решать задачи по защите и укреплению патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей", - сказал Носов.
«
"Так, совместно с Северо-Восточным государственным университетом с привлечением ученых разработана и реализуется программа по патриотическому воспитанию и просвещению для государственных и муниципальных служащих", - добавил губернатор.
По словам Носова, "проводимый комплекс мероприятий в рамках стратегии государственной национальной политики получает положительный отклик от жителей области". Согласно результатам опросов, 86% граждан Магаданской области положительно оценивают состояние межнациональных отношений, 92% отмечают отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, отметил глава региона.
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