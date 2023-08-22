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В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России - РИА Новости, 22.08.2023
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13:35 22.08.2023 (обновлено: 15:31 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/paraplaneristy-1891496217.html
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России - РИА Новости, 22.08.2023
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:35
2023-08-22T15:31
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СУХУМ, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила пресс-служба абхазского МЧС. "Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе", — говорится в публикации.По данным ведомства, спортсмены оказались на дереве после неудачного старта с вершины горы. Вдобавок при приземлении параплан зацепился за высокое дерево. Помочь туристам выбраться помогли сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района.
https://ria.ru/20230814/gribnik-1889943577.html
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в мире, абхазия, россия, новости - туризм
Хорошие новости, В мире, Абхазия, Россия, Новости - Туризм
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России

Сотрудники МЧС Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России

CC BY 3.0 / Ksim / Вид с МамдзышхиВид с горы Мамзыщха
Вид с горы Мамзыщха - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
CC BY 3.0 / Ksim / Вид с Мамдзышхи
Вид с горы Мамзыщха. Архивное фото
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СУХУМ, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила пресс-служба абхазского МЧС.
"Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе", — говорится в публикации.
По данным ведомства, спортсмены оказались на дереве после неудачного старта с вершины горы.
Вдобавок при приземлении параплан зацепился за высокое дерево. Помочь туристам выбраться помогли сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района.
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