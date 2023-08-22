https://ria.ru/20230822/paraplaneristy-1891496217.html
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России - РИА Новости, 22.08.2023
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:35
2023-08-22T13:35
2023-08-22T15:31
хорошие новости
в мире
абхазия
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891495114_0:746:1934:1834_1920x0_80_0_0_0c0477a4e2956af30b9ee07829dc6819.jpg
СУХУМ, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила пресс-служба абхазского МЧС. "Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе", — говорится в публикации.По данным ведомства, спортсмены оказались на дереве после неудачного старта с вершины горы. Вдобавок при приземлении параплан зацепился за высокое дерево. Помочь туристам выбраться помогли сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района.
https://ria.ru/20230814/gribnik-1889943577.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891495114_0:565:1934:2016_1920x0_80_0_0_18a8f3c9021fdc1e49746ff4b69a5f4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия, новости - туризм
Хорошие новости, В мире, Абхазия, Россия, Новости - Туризм
В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России
Сотрудники МЧС Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России