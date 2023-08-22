https://ria.ru/20230822/paraplaneristy-1891496217.html

В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России

В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России - РИА Новости, 22.08.2023

В Абхазии спасли застрявших на дереве парапланеристов из России

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:35

2023-08-22T13:35

2023-08-22T15:31

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СУХУМ, 22 авг — РИА Новости. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии спасли парапланеристов из России, несколько часов провисевших на дереве в горах республики, сообщила пресс-служба абхазского МЧС. "Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе", — говорится в публикации.По данным ведомства, спортсмены оказались на дереве после неудачного старта с вершины горы. Вдобавок при приземлении параплан зацепился за высокое дерево. Помочь туристам выбраться помогли сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района.

https://ria.ru/20230814/gribnik-1889943577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, россия, новости - туризм