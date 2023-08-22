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Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля - РИА Новости, 22.08.2023
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21:27 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/parafestival-1891613947.html
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля - РИА Новости, 22.08.2023
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля
Четыре театральных коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского открытого парафестиваля "Театр – территория равных... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:27
2023-08-22T21:27
самарская область
дмитрий азаров
культура
новости культуры
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Четыре театральных коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского открытого парафестиваля "Театр – территория равных возможностей", сообщает пресс-служба правительства региона. Фестиваль инклюзивных театральных коллективов проводится уже в четвертый раз при поддержке губернатора Дмитрия Азарова и правительства Самарской области. Спектакли разных жанров представили "особые" артисты самых разных возрастов. Экспертный совет определил 15 лауреатов, четыре из которых - из Самарской области. С 20 по 22 августа девять коллективов-лауреатов представляли свои спектакли на профессиональной сцене Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Спектакли шести лауреатов шли в формате онлайн в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль". "Я очень рад, что каждый год все больше творческих коллективов подают заявки на участие в фестивале. Уже есть внимание крупных федеральных структур, которые на будущий год, когда мы проведем пятый фестиваль, хотят принимать в этом самое непосредственное участие. Уверен, что от этого и статус фестиваля, и его география, его масштабы будут расти", - приводятся в сообщении слова Азарова. Губернатор подчеркнул, что у каждого человека должна быть возможность реализовать себя - в творчестве и в труде. "Быть востребованным в обществе, чувствовать, что он нужен, и получать заслуженную благодарность от жителей - это очень важно. Без этого ощущение счастья, наверное, невозможно для каждого человека. Этот фестиваль такое счастье дарит как нашим участникам, так и поклонникам театрального искусства", - сказал Азаров. Традиционно в рамках парафестиваля была организована образовательная программа. Для руководителей и участников инклюзивных театральных коллективов Самарский государственный институт культуры разработал специальную образовательную программу "Актуальные практики работы с актером в процессе создания инклюзивного спектакля", на участие в которой подано 50 заявок. Программа в дистанционном формате стартовала в июле. Очный этап состоялся с 20 по 22 августа. По результатам слушатели получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца. Кроме того, в фойе театра "СамАрт" была представлена выставка работ подопечных благотворительного фонда "Источник Веры". Это 20 картин, написанных детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) здоровья в возрасте от 5 до 16 лет в рамках проекта "Души Цвета Покажем". Этот проект ориентирован на раскрытие внутреннего мира и расширение творческих возможностей детей с разными формами инвалидности. Благодаря грантовой поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ОВЗ могут реализовать свои способности и таланты под чутким руководством профессиональных художников, с помощью тьюторов и помощников. В проекте приняло участие более 20 самарских художников. "Наш фестиваль каждый год увеличивает свою географию, а значит, сама идея, которая родилась благодаря неравнодушным людям, очень правильная, востребованная", - заключил губернатор Самарской области.
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самарская область, дмитрий азаров, культура, новости культуры
Самарская область, Дмитрий Азаров, Культура, Новости культуры

Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиТеатры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля "Театр – территория равных возможностей"
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля Театр – территория равных возможностей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля "Театр – территория равных возможностей"
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Четыре театральных коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского открытого парафестиваля "Театр – территория равных возможностей", сообщает пресс-служба правительства региона.
Фестиваль инклюзивных театральных коллективов проводится уже в четвертый раз при поддержке губернатора Дмитрия Азарова и правительства Самарской области.
Спектакли разных жанров представили "особые" артисты самых разных возрастов. Экспертный совет определил 15 лауреатов, четыре из которых - из Самарской области. С 20 по 22 августа девять коллективов-лауреатов представляли свои спектакли на профессиональной сцене Самарского театра юного зрителя "СамАрт". Спектакли шести лауреатов шли в формате онлайн в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль".
«
"Я очень рад, что каждый год все больше творческих коллективов подают заявки на участие в фестивале. Уже есть внимание крупных федеральных структур, которые на будущий год, когда мы проведем пятый фестиваль, хотят принимать в этом самое непосредственное участие. Уверен, что от этого и статус фестиваля, и его география, его масштабы будут расти", - приводятся в сообщении слова Азарова.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиТеатры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля "Театр – территория равных возможностей"
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля Театр – территория равных возможностей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля "Театр – территория равных возможностей"
Губернатор подчеркнул, что у каждого человека должна быть возможность реализовать себя - в творчестве и в труде. "Быть востребованным в обществе, чувствовать, что он нужен, и получать заслуженную благодарность от жителей - это очень важно. Без этого ощущение счастья, наверное, невозможно для каждого человека. Этот фестиваль такое счастье дарит как нашим участникам, так и поклонникам театрального искусства", - сказал Азаров.
Традиционно в рамках парафестиваля была организована образовательная программа. Для руководителей и участников инклюзивных театральных коллективов Самарский государственный институт культуры разработал специальную образовательную программу "Актуальные практики работы с актером в процессе создания инклюзивного спектакля", на участие в которой подано 50 заявок. Программа в дистанционном формате стартовала в июле. Очный этап состоялся с 20 по 22 августа. По результатам слушатели получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Кроме того, в фойе театра "СамАрт" была представлена выставка работ подопечных благотворительного фонда "Источник Веры". Это 20 картин, написанных детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) здоровья в возрасте от 5 до 16 лет в рамках проекта "Души Цвета Покажем". Этот проект ориентирован на раскрытие внутреннего мира и расширение творческих возможностей детей с разными формами инвалидности. Благодаря грантовой поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ОВЗ могут реализовать свои способности и таланты под чутким руководством профессиональных художников, с помощью тьюторов и помощников. В проекте приняло участие более 20 самарских художников.
«
"Наш фестиваль каждый год увеличивает свою географию, а значит, сама идея, которая родилась благодаря неравнодушным людям, очень правильная, востребованная", - заключил губернатор Самарской области.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиТеатры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля "Театр – территория равных возможностей"
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля Театр – территория равных возможностей
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
Театры из Самарской области стали лауреатами Всероссийского парафестиваля "Театр – территория равных возможностей"
 
Самарская областьДмитрий АзаровКультураНовости культуры
 
 
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