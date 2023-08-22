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В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах - РИА Новости, 22.08.2023
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19:05 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/otvetstvennost-1891589413.html
В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах
В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах - РИА Новости, 22.08.2023
В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах
Гибель людей в московском коллекторе говорит о том, что необходимо вновь вернуться к вопросу о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T19:05
2023-08-22T19:05
новости - туризм
москва
российский союз туриндустрии (рст)
россия
рим
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гибель людей в московском коллекторе говорит о том, что необходимо вновь вернуться к вопросу о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает, заявил журналистам глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). "Трагедия вновь поднимает вопрос о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает. В частности, в этой истории к ответственности привлекаются агрегаторы, которые посещение коллектора не организовывали и не проводили, а лишь предлагали в числе других такие экскурсии на своих сайтах", - сказал Мохов. "Так, задержан гендиректор петербургской компании "Спутник". Это вполне успешный ресурс, который агрегировал самые разные экскурсии. И у такой компании нет возможности проверить безопасность каждой услуги, которая предлагается на рынке, это не ее функция... РСТ неоднократно предлагал рассмотреть вопрос разграничения ответственности каждого из участников цепочки предоставления туруслуг. Сейчас это стоит сделать еще раз", - считает глава комитета РСТ по правовым вопросам. При этом Мохов отметил, что нужно сделать экскурсии на экстремальные объекты более безопасными. "Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо, по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами. А тех, кто водит туда экскурсии, соответствующим образом аттестовывать", - сказал он, приведя в пример катакомбы в Риме и Париже. "Это путь долгий и финансово затратный. Самый простой и быстрый – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. То есть предпринять максимально запретительные меры", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html
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новости - туризм, москва, российский союз туриндустрии (рст), россия, рим
Новости - Туризм, Москва, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия, Рим
В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах

В РСТ призвали разграничить ответственность в туруслугах после гибели диггеров

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гибель людей в московском коллекторе говорит о том, что необходимо вновь вернуться к вопросу о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает, заявил журналистам глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Полиция в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега
Вчера, 14:40
«
"Трагедия вновь поднимает вопрос о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает. В частности, в этой истории к ответственности привлекаются агрегаторы, которые посещение коллектора не организовывали и не проводили, а лишь предлагали в числе других такие экскурсии на своих сайтах", - сказал Мохов.
«
"Так, задержан гендиректор петербургской компании "Спутник". Это вполне успешный ресурс, который агрегировал самые разные экскурсии. И у такой компании нет возможности проверить безопасность каждой услуги, которая предлагается на рынке, это не ее функция... РСТ неоднократно предлагал рассмотреть вопрос разграничения ответственности каждого из участников цепочки предоставления туруслуг. Сейчас это стоит сделать еще раз", - считает глава комитета РСТ по правовым вопросам.
При этом Мохов отметил, что нужно сделать экскурсии на экстремальные объекты более безопасными. "Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо, по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами. А тех, кто водит туда экскурсии, соответствующим образом аттестовывать", - сказал он, приведя в пример катакомбы в Риме и Париже.
«
"Это путь долгий и финансово затратный. Самый простой и быстрый – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. То есть предпринять максимально запретительные меры", - заключил эксперт.
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
Вчера, 13:35
 
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