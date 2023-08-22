https://ria.ru/20230822/otvetstvennost-1891589413.html

В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах

В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах - РИА Новости, 22.08.2023

В РСТ призвали поднять вопрос о разграничении ответственности в туруслугах

Гибель людей в московском коллекторе говорит о том, что необходимо вновь вернуться к вопросу о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:05

2023-08-22T19:05

2023-08-22T19:05

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Гибель людей в московском коллекторе говорит о том, что необходимо вновь вернуться к вопросу о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает, заявил журналистам глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам, генеральный директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). "Трагедия вновь поднимает вопрос о разграничении ответственности между поставщиками услуг в сфере туризма и теми, кто их продает. В частности, в этой истории к ответственности привлекаются агрегаторы, которые посещение коллектора не организовывали и не проводили, а лишь предлагали в числе других такие экскурсии на своих сайтах", - сказал Мохов. "Так, задержан гендиректор петербургской компании "Спутник". Это вполне успешный ресурс, который агрегировал самые разные экскурсии. И у такой компании нет возможности проверить безопасность каждой услуги, которая предлагается на рынке, это не ее функция... РСТ неоднократно предлагал рассмотреть вопрос разграничения ответственности каждого из участников цепочки предоставления туруслуг. Сейчас это стоит сделать еще раз", - считает глава комитета РСТ по правовым вопросам. При этом Мохов отметил, что нужно сделать экскурсии на экстремальные объекты более безопасными. "Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо, по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами. А тех, кто водит туда экскурсии, соответствующим образом аттестовывать", - сказал он, приведя в пример катакомбы в Риме и Париже. "Это путь долгий и финансово затратный. Самый простой и быстрый – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. То есть предпринять максимально запретительные меры", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html

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новости - туризм, москва, российский союз туриндустрии (рст), россия, рим