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Болгария стремится сбыть старое вооружение Украине, считают в ЦАМТО - РИА Новости, 22.08.2023
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11:14 22.08.2023 (обновлено: 11:16 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/oruzhie-1891462323.html
Болгария стремится сбыть старое вооружение Украине, считают в ЦАМТО
Болгария стремится сбыть старое вооружение Украине, считают в ЦАМТО - РИА Новости, 22.08.2023
Болгария стремится сбыть старое вооружение Украине, считают в ЦАМТО
Планирующиеся поставки Болгарией советской бронетехники Украине прежде всего призваны сбыть старое вооружение с болгарских складов и заменить его на технику... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:14
2023-08-22T11:16
в мире
болгария
игорь коротченко
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
вооруженные силы украины
украина
нато
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Планирующиеся поставки Болгарией советской бронетехники Украине прежде всего призваны сбыть старое вооружение с болгарских складов и заменить его на технику западного производства, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ, сославшихся на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, согласно которым София может в начале октября начать передачу Киеву бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения. Речь идет о порядка 100 машинах. "Новые члены Североатлантического альянса – страны Восточной и Центральной Европы, в том числе и Болгария, стараются поставлять Киеву свои запасы советского оружия, чтобы расчистить место под закупку своим вооруженным силам новой военной техники, уже полностью соответствующей стандартам НАТО", - сказал Коротченко. В то же время эксперт подчеркнул, что любые поставки оружия Украине так или иначе усиливают ВСУ, тем более что советская военная техника достаточно хорошо освоена украинской армией. "Очевидно, что ее новые поставки потребуют от нас выполнения двух задач: во-первых, эффективно использовать барражирующие боеприпасы в зоне СВО и, во-вторых, желательно вскрывать эшелоны этой техники на этапе транспортировки и поставки, уничтожая её в момент пресечения границы Украины со странами НАТО", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230819/oruzhie-1890965867.html
https://ria.ru/20230707/spisok-1882840639.html
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в мире, болгария, игорь коротченко, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), вооруженные силы украины, украина, нато
В мире, Болгария, Игорь Коротченко, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
Болгария стремится сбыть старое вооружение Украине, считают в ЦАМТО

ЦАМТО: Болгария хочет освободить место под западную технику поставками Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Планирующиеся поставки Болгарией советской бронетехники Украине прежде всего призваны сбыть старое вооружение с болгарских складов и заменить его на технику западного производства, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ, сославшихся на министра обороны Болгарии Тодора Тагарева, согласно которым София может в начале октября начать передачу Киеву бронетехники советского образца после ратификации парламентом соответствующего соглашения. Речь идет о порядка 100 машинах.
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"Новые члены Североатлантического альянса – страны Восточной и Центральной Европы, в том числе и Болгария, стараются поставлять Киеву свои запасы советского оружия, чтобы расчистить место под закупку своим вооруженным силам новой военной техники, уже полностью соответствующей стандартам НАТО", - сказал Коротченко.
В то же время эксперт подчеркнул, что любые поставки оружия Украине так или иначе усиливают ВСУ, тем более что советская военная техника достаточно хорошо освоена украинской армией.
"Очевидно, что ее новые поставки потребуют от нас выполнения двух задач: во-первых, эффективно использовать барражирующие боеприпасы в зоне СВО и, во-вторых, желательно вскрывать эшелоны этой техники на этапе транспортировки и поставки, уничтожая её в момент пресечения границы Украины со странами НАТО", - резюмировал собеседник агентства.
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В миреБолгарияИгорь КоротченкоЦентр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)Вооруженные силы УкраиныУкраинаНАТО
 
 
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