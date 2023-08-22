https://ria.ru/20230822/organizator-1891495275.html
Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали
Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали - РИА Новости, 22.08.2023
Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали
Задержан один из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы, все 8 участников которой погибли, Никита Дубас, ему предъявлено обвинение, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:31
2023-08-22T13:31
2023-08-22T13:40
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан один из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы, все 8 участников которой погибли, Никита Дубас, ему предъявлено обвинение, сообщается в телеграм-канале СК РФ.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Ранее столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания."В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе расследования дела об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть более двух человек.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали
Задержан один из организаторов экскурсии по московским коллекторам Никита Дубас