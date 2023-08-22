https://ria.ru/20230822/organizator-1891495275.html

Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали

Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали - РИА Новости, 22.08.2023

Одного из организаторов экскурсии по московским коллекторам задержали

Задержан один из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы, все 8 участников которой погибли, Никита Дубас, ему предъявлено обвинение, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:31

2023-08-22T13:31

2023-08-22T13:40

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Задержан один из организаторов экскурсии по коллекторам Москвы, все 8 участников которой погибли, Никита Дубас, ему предъявлено обвинение, сообщается в телеграм-канале СК РФ.По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Ранее столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания."В ходе расследования задержан один из организаторов экскурсии – Никита Дубас, которому уже предъявлено обвинение в совершенном преступлении", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о ходе расследования дела об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть более двух человек.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)