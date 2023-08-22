https://ria.ru/20230822/orenburzhe-1891549248.html
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству - РИА Новости, 22.08.2023
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству
Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:49
2023-08-22T16:49
2023-08-22T16:49
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте "Производительность труда"; за два предыдущих года подготовлено 26 человек, сообщает пресс-служа правительства региона. "Производительность труда является одним из важнейших факторов экономического роста. В Оренбургской области в нацпроекте участвуют 40 предприятий. На 29 из них уже получили эффект: в среднем за полгода удается сократить время протекания процессов и снизить незавершенное производство на 40%, увеличить выработку на 60%. Общий экономический эффект от мероприятий национального проекта "Производительность труда" уже составляет почти один миллиард рублей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. Сертифицированные инструкторы анализируют производственные процессы, инициируют поиск и устранение потерь, препятствующих росту, самостоятельно проводят тренинги и обучают бережливым технологиям коллег. Таким образом, на предприятиях Оренбургской области развивается система внутреннего тренерства, пояснили в пресс-службе. Чтобы стать инструктором по бережливому производству, необходимо пройти очный отбор. Решение о сертификации кандидата принимают эксперты Регионального центра компетенций. Оцениваются знания основ бережливого производства, инструментов повышения эффективности, а также навыки презентации этих знаний, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/premiya-1891482918.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте "Производительность труда"; за два предыдущих года подготовлено 26 человек, сообщает пресс-служа правительства региона.
"Производительность труда является одним из важнейших факторов экономического роста. В Оренбургской области в нацпроекте участвуют 40 предприятий. На 29 из них уже получили эффект: в среднем за полгода удается сократить время протекания процессов и снизить незавершенное производство на 40%, увеличить выработку на 60%. Общий экономический эффект от мероприятий национального проекта "Производительность труда" уже составляет почти один миллиард рублей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера
.
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Сертифицированные инструкторы анализируют производственные процессы, инициируют поиск и устранение потерь, препятствующих росту, самостоятельно проводят тренинги и обучают бережливым технологиям коллег. Таким образом, на предприятиях Оренбургской области развивается система внутреннего тренерства, пояснили в пресс-службе.
Чтобы стать инструктором по бережливому производству, необходимо пройти очный отбор. Решение о сертификации кандидата принимают эксперты Регионального центра компетенций. Оцениваются знания основ бережливого производства, инструментов повышения эффективности, а также навыки презентации этих знаний, говорится в сообщении.