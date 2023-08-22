Рейтинг@Mail.ru
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:49 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/orenburzhe-1891549248.html
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству - РИА Новости, 22.08.2023
В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству
Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T16:49
2023-08-22T16:49
оренбургская область
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891550584_104:0:1519:796_1920x0_80_0_0_5cb594b7e95cda97bc94e5d965a51233.jpg
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте "Производительность труда"; за два предыдущих года подготовлено 26 человек, сообщает пресс-служа правительства региона. "Производительность труда является одним из важнейших факторов экономического роста. В Оренбургской области в нацпроекте участвуют 40 предприятий. На 29 из них уже получили эффект: в среднем за полгода удается сократить время протекания процессов и снизить незавершенное производство на 40%, увеличить выработку на 60%. Общий экономический эффект от мероприятий национального проекта "Производительность труда" уже составляет почти один миллиард рублей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. Сертифицированные инструкторы анализируют производственные процессы, инициируют поиск и устранение потерь, препятствующих росту, самостоятельно проводят тренинги и обучают бережливым технологиям коллег. Таким образом, на предприятиях Оренбургской области развивается система внутреннего тренерства, пояснили в пресс-службе. Чтобы стать инструктором по бережливому производству, необходимо пройти очный отбор. Решение о сертификации кандидата принимают эксперты Регионального центра компетенций. Оцениваются знания основ бережливого производства, инструментов повышения эффективности, а также навыки презентации этих знаний, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230822/premiya-1891482918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891550584_373:0:1434:796_1920x0_80_0_0_3230cb7f4e84e38b96f95c7c88aabc01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер

В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству

© Фото : правительство Оренбургской областиОренбургские предприятия внедряют бережливые технологии производства
Оренбургские предприятия внедряют бережливые технологии производства - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : правительство Оренбургской области
Оренбургские предприятия внедряют бережливые технологии производства
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте "Производительность труда"; за два предыдущих года подготовлено 26 человек, сообщает пресс-служа правительства региона.
"Производительность труда является одним из важнейших факторов экономического роста. В Оренбургской области в нацпроекте участвуют 40 предприятий. На 29 из них уже получили эффект: в среднем за полгода удается сократить время протекания процессов и снизить незавершенное производство на 40%, увеличить выработку на 60%. Общий экономический эффект от мероприятий национального проекта "Производительность труда" уже составляет почти один миллиард рублей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера.
Награды для лучших экспортеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Оренбургские компании стали призерами премии "Экспортер года"
Вчера, 12:37
Сертифицированные инструкторы анализируют производственные процессы, инициируют поиск и устранение потерь, препятствующих росту, самостоятельно проводят тренинги и обучают бережливым технологиям коллег. Таким образом, на предприятиях Оренбургской области развивается система внутреннего тренерства, пояснили в пресс-службе.
Чтобы стать инструктором по бережливому производству, необходимо пройти очный отбор. Решение о сертификации кандидата принимают эксперты Регионального центра компетенций. Оцениваются знания основ бережливого производства, инструментов повышения эффективности, а также навыки презентации этих знаний, говорится в сообщении.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала