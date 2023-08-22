https://ria.ru/20230822/orenburzhe-1891549248.html

В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству

В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству - РИА Новости, 22.08.2023

В Оренбуржье подготовили 15 специалистов по бережливому производству

Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:49

2023-08-22T16:49

2023-08-22T16:49

оренбургская область

денис паслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891550584_104:0:1519:796_1920x0_80_0_0_5cb594b7e95cda97bc94e5d965a51233.jpg

ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Центр компетенций Оренбургский области в 2023 году подготовил 15 таких специалистов из числа сотрудников компаний, участвующих в национальном проекте "Производительность труда"; за два предыдущих года подготовлено 26 человек, сообщает пресс-служа правительства региона. "Производительность труда является одним из важнейших факторов экономического роста. В Оренбургской области в нацпроекте участвуют 40 предприятий. На 29 из них уже получили эффект: в среднем за полгода удается сократить время протекания процессов и снизить незавершенное производство на 40%, увеличить выработку на 60%. Общий экономический эффект от мероприятий национального проекта "Производительность труда" уже составляет почти один миллиард рублей", – цитирует пресс-служба слова главы региона Дениса Паслера. Сертифицированные инструкторы анализируют производственные процессы, инициируют поиск и устранение потерь, препятствующих росту, самостоятельно проводят тренинги и обучают бережливым технологиям коллег. Таким образом, на предприятиях Оренбургской области развивается система внутреннего тренерства, пояснили в пресс-службе. Чтобы стать инструктором по бережливому производству, необходимо пройти очный отбор. Решение о сертификации кандидата принимают эксперты Регионального центра компетенций. Оцениваются знания основ бережливого производства, инструментов повышения эффективности, а также навыки презентации этих знаний, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230822/premiya-1891482918.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер