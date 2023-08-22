https://ria.ru/20230822/orenburg-1891464152.html
Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге
Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге - РИА Новости, 22.08.2023
Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге
Более 500 молодых людей из 64 стран примут участие в VIII Международном молодежном форуме "Евразия Global", который накануне открылся в Оренбурге, сообщает... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:27
2023-08-22T11:27
2023-08-22T11:27
оренбургская область
оренбург
денис паслер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Более 500 молодых людей из 64 стран примут участие в VIII Международном молодежном форуме "Евразия Global", который накануне открылся в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства области. Основной темой форума в этом году стало будущее международного молодежного сотрудничества, говорится в сообщении. "Подготовка длилась несколько месяцев, форум состоялся благодаря личной поддержке губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Здесь соединяются разные культуры и национальности, взгляды и подходы к решению глобальных задач. С каждым годом растет число заявок на участие и международное представительство. Эти контакты, убежден, помогут нам быть дружнее", - отметил вице-губернатор Оренбургской области по внутренней политике Игорь Сухарев, слова которого цитируют в пресс-службе. Участниками "Евразия Global" стали лидеры общественных организаций, молодые предприниматели, блогеры и журналисты, молодые ученые в области международных отношений, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену. Активисты представят свои проекты, лучшие из которых получат грантовую поддержку, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что форум продлится до 27 августа. Он станет отправной точкой для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году.
https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890782304.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, денис паслер
Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Более 500 молодых людей из 64 стран примут участие в VIII Международном молодежном форуме "Евразия Global", который накануне открылся в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства области.
Основной темой форума в этом году стало будущее международного молодежного сотрудничества, говорится в сообщении.
Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности
"Подготовка длилась несколько месяцев, форум состоялся благодаря личной поддержке губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
. Здесь соединяются разные культуры и национальности, взгляды и подходы к решению глобальных задач. С каждым годом растет число заявок на участие и международное представительство. Эти контакты, убежден, помогут нам быть дружнее", - отметил вице-губернатор Оренбургской области по внутренней политике Игорь Сухарев, слова которого цитируют в пресс-службе.
Участниками "Евразия Global" стали лидеры общественных организаций, молодые предприниматели, блогеры и журналисты, молодые ученые в области международных отношений, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену. Активисты представят свои проекты, лучшие из которых получат грантовую поддержку, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что форум продлится до 27 августа. Он станет отправной точкой для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России
в 2024 году.