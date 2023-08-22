https://ria.ru/20230822/orenburg-1891464152.html

Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге

Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге - РИА Новости, 22.08.2023

Более 500 участников соберутся на форуме "Евразия Global" в Оренбурге

Более 500 молодых людей из 64 стран примут участие в VIII Международном молодежном форуме "Евразия Global", который накануне открылся в Оренбурге, сообщает... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:27

2023-08-22T11:27

2023-08-22T11:27

оренбургская область

оренбург

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Более 500 молодых людей из 64 стран примут участие в VIII Международном молодежном форуме "Евразия Global", который накануне открылся в Оренбурге, сообщает пресс-служба правительства области. Основной темой форума в этом году стало будущее международного молодежного сотрудничества, говорится в сообщении. "Подготовка длилась несколько месяцев, форум состоялся благодаря личной поддержке губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Здесь соединяются разные культуры и национальности, взгляды и подходы к решению глобальных задач. С каждым годом растет число заявок на участие и международное представительство. Эти контакты, убежден, помогут нам быть дружнее", - отметил вице-губернатор Оренбургской области по внутренней политике Игорь Сухарев, слова которого цитируют в пресс-службе. Участниками "Евразия Global" стали лидеры общественных организаций, молодые предприниматели, блогеры и журналисты, молодые ученые в области международных отношений, участники интернациональных культурных и образовательных программ по обмену. Активисты представят свои проекты, лучшие из которых получат грантовую поддержку, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что форум продлится до 27 августа. Он станет отправной точкой для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году.

https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890782304.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, денис паслер