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Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение - РИА Новости, 22.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:35 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/onkodispanser-1891482576.html
Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение
Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение - РИА Новости, 22.08.2023
Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение
С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:35
2023-08-22T12:35
оренбургская область
денис паслер
медучреждения
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В том числе в 2022 году по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" в онкодиспансер закупили 31 единицу оборудования, а также линейный ускоритель для проведения радиотерапии. Постоянное обновление оборудования и непрерывное обучение специалистов онкодиспансера, внедрение новых методик диагностики и лечения позволяет вовремя оказывать высококвалифицированную помощь, сохранять здоровье и жизни пациентов", – отметил глава региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба. В частности, благодаря совершенствованию технической базы специалистам учреждения впервые удалось диагностировать онкологию с помощью эндобронхиальной ультрасонографии. Это современный и высокоинформативный метод, который совмещает возможности эндоскопического и ультразвукового исследований. Он позволяет изучить состояние тканей в труднодоступных местах и взять образцы для гистологии и цитологии. В результате пациенту правильно установили диагноз и своевременно назначили химиотерапию, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что ранее оренбургские эндоскописты прошли обучение по внедрению нового метода диагностики в ежедневную практику под руководством специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890820110.html
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денис паслер, медучреждения
Оренбургская область, Денис Паслер, Медучреждения

Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Деньги
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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В том числе в 2022 году по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" в онкодиспансер закупили 31 единицу оборудования, а также линейный ускоритель для проведения радиотерапии. Постоянное обновление оборудования и непрерывное обучение специалистов онкодиспансера, внедрение новых методик диагностики и лечения позволяет вовремя оказывать высококвалифицированную помощь, сохранять здоровье и жизни пациентов", – отметил глава региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба.
Обновленная поликлиника ГКБ им. Н.И. Пирогова в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова
18 августа, 13:45
В частности, благодаря совершенствованию технической базы специалистам учреждения впервые удалось диагностировать онкологию с помощью эндобронхиальной ультрасонографии. Это современный и высокоинформативный метод, который совмещает возможности эндоскопического и ультразвукового исследований. Он позволяет изучить состояние тканей в труднодоступных местах и взять образцы для гистологии и цитологии. В результате пациенту правильно установили диагноз и своевременно назначили химиотерапию, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что ранее оренбургские эндоскописты прошли обучение по внедрению нового метода диагностики в ежедневную практику под руководством специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерМедучреждения
 
 
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