https://ria.ru/20230822/onkodispanser-1891482576.html
Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение
Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение - РИА Новости, 22.08.2023
Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение
С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:35
2023-08-22T12:35
2023-08-22T12:35
оренбургская область
денис паслер
медучреждения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В том числе в 2022 году по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" в онкодиспансер закупили 31 единицу оборудования, а также линейный ускоритель для проведения радиотерапии. Постоянное обновление оборудования и непрерывное обучение специалистов онкодиспансера, внедрение новых методик диагностики и лечения позволяет вовремя оказывать высококвалифицированную помощь, сохранять здоровье и жизни пациентов", – отметил глава региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба. В частности, благодаря совершенствованию технической базы специалистам учреждения впервые удалось диагностировать онкологию с помощью эндобронхиальной ультрасонографии. Это современный и высокоинформативный метод, который совмещает возможности эндоскопического и ультразвукового исследований. Он позволяет изучить состояние тканей в труднодоступных местах и взять образцы для гистологии и цитологии. В результате пациенту правильно установили диагноз и своевременно назначили химиотерапию, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что ранее оренбургские эндоскописты прошли обучение по внедрению нового метода диагностики в ежедневную практику под руководством специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890820110.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, медучреждения
Оренбургская область, Денис Паслер, Медучреждения
ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В том числе в 2022 году по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" в онкодиспансер закупили 31 единицу оборудования, а также линейный ускоритель для проведения радиотерапии. Постоянное обновление оборудования и непрерывное обучение специалистов онкодиспансера, внедрение новых методик диагностики и лечения позволяет вовремя оказывать высококвалифицированную помощь, сохранять здоровье и жизни пациентов", – отметил глава региона Денис Паслер
, слова которого приводит пресс-служба.
В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова
В частности, благодаря совершенствованию технической базы специалистам учреждения впервые удалось диагностировать онкологию с помощью эндобронхиальной ультрасонографии. Это современный и высокоинформативный метод, который совмещает возможности эндоскопического и ультразвукового исследований. Он позволяет изучить состояние тканей в труднодоступных местах и взять образцы для гистологии и цитологии. В результате пациенту правильно установили диагноз и своевременно назначили химиотерапию, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что ранее оренбургские эндоскописты прошли обучение по внедрению нового метода диагностики в ежедневную практику под руководством специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.