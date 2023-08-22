https://ria.ru/20230822/onkodispanser-1891482576.html

Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение

Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение - РИА Новости, 22.08.2023

Более 1,5 млрд рублей получил Оренбургский онкодиспансер на переоснащение

С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:35

2023-08-22T12:35

2023-08-22T12:35

оренбургская область

денис паслер

медучреждения

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ОРЕНБУРГ, 22 авг - РИА Новости. С 2019 года на укрепление материально-технической базы Оренбургского онкодиспансера направлено более 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В том числе в 2022 году по программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" в онкодиспансер закупили 31 единицу оборудования, а также линейный ускоритель для проведения радиотерапии. Постоянное обновление оборудования и непрерывное обучение специалистов онкодиспансера, внедрение новых методик диагностики и лечения позволяет вовремя оказывать высококвалифицированную помощь, сохранять здоровье и жизни пациентов", – отметил глава региона Денис Паслер, слова которого приводит пресс-служба. В частности, благодаря совершенствованию технической базы специалистам учреждения впервые удалось диагностировать онкологию с помощью эндобронхиальной ультрасонографии. Это современный и высокоинформативный метод, который совмещает возможности эндоскопического и ультразвукового исследований. Он позволяет изучить состояние тканей в труднодоступных местах и взять образцы для гистологии и цитологии. В результате пациенту правильно установили диагноз и своевременно назначили химиотерапию, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что ранее оренбургские эндоскописты прошли обучение по внедрению нового метода диагностики в ежедневную практику под руководством специалистов Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890820110.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, медучреждения