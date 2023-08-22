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На Украине проходят обыски в военно-врачебных комиссиях

На Украине проходят обыски в военно-врачебных комиссиях - РИА Новости, 22.08.2023

На Украине проходят обыски в военно-врачебных комиссиях

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в своем телеграм-канале, что проводит обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:20

2023-08-22T17:20

2023-08-22T17:20

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в своем телеграм-канале, что проводит обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей по фактам коррупции. Ранее во вторник агентство РБК-Украина сообщало о проведении обысков в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий. "Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки. Всего установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВЛК о непригодности к военной службе", - говорится в сообщении госбюро.По данным государственного бюро расследований, в указанных комиссиях изымается медицинская документация, личные дела. Возбуждены уголовные дела по ряду статей, в том числе по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения". Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

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Наталья Макарова

в мире, украина, киевская область, одесса, александр новиков