СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно
РБК-Украина: в Одессе и Ровно проводят массовые обыски в четырех военкоматах
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обыски проходят в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий, сообщает агентство РБК-Украина.
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"В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах… Обыски проходят в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
По информации агентства, обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий. Их проводят прокуратура, представители управления стратегических расследований и следователи Нацполиции.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.