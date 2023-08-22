https://ria.ru/20230822/obyski-1891513390.html

СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно

СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно - РИА Новости, 22.08.2023

СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно

Обыски проходят в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:39

2023-08-22T14:39

2023-08-22T14:39

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обыски проходят в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий, сообщает агентство РБК-Украина. "В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах… Обыски проходят в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. По информации агентства, обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий. Их проводят прокуратура, представители управления стратегических расследований и следователи Нацполиции. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесса, ровно, александр новиков