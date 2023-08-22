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СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно - РИА Новости, 22.08.2023
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14:39 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obyski-1891513390.html
СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно
СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно
Обыски проходят в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:39
2023-08-22T14:39
в мире
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одесса
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обыски проходят в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий, сообщает агентство РБК-Украина. "В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах… Обыски проходят в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источник. По информации агентства, обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий. Их проводят прокуратура, представители управления стратегических расследований и следователи Нацполиции. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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в мире, украина, одесса, ровно, александр новиков
В мире, Украина, Одесса, Ровно, Александр Новиков
СМИ сообщили об обысках в военкоматах в Одессе и Ровно

РБК-Украина: в Одессе и Ровно проводят массовые обыски в четырех военкоматах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Обыски проходят в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий, сообщает агентство РБК-Украина.
«
"В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в военкоматах… Обыски проходят в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (так на Украине называют военкоматы – ред.)", - пишет агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.
По информации агентства, обыски связаны с работой военно-врачебных комиссий. Их проводят прокуратура, представители управления стратегических расследований и следователи Нацполиции.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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В миреУкраинаОдессаРовноАлександр Новиков
 
 
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