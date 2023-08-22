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Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:50 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891585658.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:50
2023-08-22T18:50
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. С 18.05 по 18.35 украинские войска выпустили в общей сложности еще 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка и Макеевке. Кроме того, в 18.00 украинские войска выпустили по Горловке четыре снарядов калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891547249.html
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донецк
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донецк, макеевка, петровский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 30 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 30 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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С 18.05 по 18.35 украинские войска выпустили в общей сложности еще 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка и Макеевке. Кроме того, в 18.00 украинские войска выпустили по Горловке четыре снарядов калибром 152 миллиметра.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Петровский район - на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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