https://ria.ru/20230822/obstrel-1891585343.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку кассетными снарядами - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили во вторник шесть кассетных боеприпасов по Куйбышевскому району Донецка и Старомихайловке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:50

2023-08-22T18:50

2023-08-22T19:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

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старомихайловка

куйбышевский район

нато

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник шесть кассетных боеприпасов по Куйбышевскому району Донецка и Старомихайловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.40 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 18.45 - населенный пункт Карловка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство.Также в 18.40 украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка и Макеевке.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230822/obuchenie-1891559952.html

донецк

донецкая народная республика

старомихайловка

куйбышевский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, старомихайловка, куйбышевский район, нато