ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск
ВСУ выпустили по Донецку и Светлодарску 27 натовских снарядов
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Светлодарску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
С 15.10 по 15.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому районам Донецка и Светлодарску. Кроме того, в 14.20 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Петровский район - на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.