https://ria.ru/20230822/obstrel-1891540532.html

ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск

ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск - РИА Новости, 22.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Светлодарск

Украинские войска выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Светлодарску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:10

2023-08-22T16:10

2023-08-22T16:10

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

светлодарск

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 27 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Светлодарску, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. С 15.10 по 15.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому, Петровскому, Куйбышевскому районам Донецка и Светлодарску. Кроме того, в 14.20 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, Петровский район - на западной окраине Донецка. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891515226.html

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891456581.html

донецк

кировский район

светлодарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, светлодарск, нато, сцкк, происшествия