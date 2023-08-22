https://ria.ru/20230822/obstrel-1891515226.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:47

2023-08-22T14:47

2023-08-22T14:47

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

зайцево

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. В 14.10 и 14.20 украинские войска выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что посёлки шахты имени В. И. Ленина и Майский Горловки обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891489007.html

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891456581.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол