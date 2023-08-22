https://ria.ru/20230822/obstrel-1891515226.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:47
2023-08-22T14:47
2023-08-22T14:47
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889206845_0:479:575:802_1920x0_80_0_0_16f473d8fc88f0fd63f27734cd76075f.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. В 14.10 и 14.20 украинские войска выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что посёлки шахты имени В. И. Ленина и Майский Горловки обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891489007.html
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891456581.html
горловка
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889206845_0:425:575:856_1920x0_80_0_0_b1e0e2b85363e99c7d45d12b7c913637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска выпустили по Горловке и Зайцево 19 снарядов из артиллерии