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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:47 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891515226.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:47
2023-08-22T14:47
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении. В 14.10 и 14.20 украинские войска выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что посёлки шахты имени В. И. Ленина и Майский Горловки обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891489007.html
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891456581.html
горловка
зайцево
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происшествия, горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска выпустили по Горловке и Зайцево 19 снарядов из артиллерии

Повреждение квартиры в Горловке в результате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры в Горловке в результате обстрела ВСУ
Повреждение квартиры в Горловке в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили из артиллерии по Горловке и Зайцево 19 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров; 14.05 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении.
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В 14.10 и 14.20 украинские войска выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке.
Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил, что посёлки шахты имени В. И. Ленина и Майский Горловки обесточены в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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