https://ria.ru/20230822/obstrel-1891467345.html

ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов

ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов - РИА Новости, 22.08.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 80 снарядов, половина из них были направлены на Шебекинский округ,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:37

2023-08-22T11:37

2023-08-22T11:37

происшествия

белгородская область

белгородский район

грайворон

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 80 снарядов, половина из них были направлены на Шебекинский округ, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 21 августа. Пять приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 82, в том числе семь взрывных устройств было сброшено с дронов. Как отметил губернатор, в этот день системой ПВО три беспилотника самолетного типа были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе. Кроме того, в Грайвороне был обнаружен БПЛА самолетного типа на территории частного домовладения. "В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка – 7. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий. Из артиллерии обстреляли село Журавлёвка – зафиксировано 5 прилётов. В Журавлевке и Солнцевке противник сбросил с беспилотников по одному осколочному боеприпасу", - написал Гладков. В Валуйском округе, по словам губернатора, в селе Бутырки с беспилотника сброшен один боеприпас. В Волоконовском районе по окраинам хуторов Старый и Плотвянка выпущено 8 минометных снарядов. Как уточнил глава области, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая противник сбросил с БПЛА один боеприпас. По селу Пороз выпущено 8 минометных снарядов. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – установлено 12 минометных снарядов и 15 гранатометных выстрелов. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230821/gladkov-1891396704.html

https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html

белгородская область

белгородский район

грайворон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков