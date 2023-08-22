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ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов - РИА Новости, 22.08.2023
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11:37 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891467345.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов - РИА Новости, 22.08.2023
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 80 снарядов, половина из них были направлены на Шебекинский округ,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:37
2023-08-22T11:37
происшествия
белгородская область
белгородский район
грайворон
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 80 снарядов, половина из них были направлены на Шебекинский округ, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 21 августа. Пять приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 82, в том числе семь взрывных устройств было сброшено с дронов. Как отметил губернатор, в этот день системой ПВО три беспилотника самолетного типа были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе. Кроме того, в Грайвороне был обнаружен БПЛА самолетного типа на территории частного домовладения. "В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка – 7. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий. Из артиллерии обстреляли село Журавлёвка – зафиксировано 5 прилётов. В Журавлевке и Солнцевке противник сбросил с беспилотников по одному осколочному боеприпасу", - написал Гладков. В Валуйском округе, по словам губернатора, в селе Бутырки с беспилотника сброшен один боеприпас. В Волоконовском районе по окраинам хуторов Старый и Плотвянка выпущено 8 минометных снарядов. Как уточнил глава области, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая противник сбросил с БПЛА один боеприпас. По селу Пороз выпущено 8 минометных снарядов. "В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – установлено 12 минометных снарядов и 15 гранатометных выстрелов. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов", - добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230821/gladkov-1891396704.html
https://ria.ru/20230821/bespilotniki-1891363880.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, грайворон, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Грайворон, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов

Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 80 снарядов за сутки

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Валуйского городского округа Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 80 снарядов, половина из них были направлены на Шебекинский округ, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Во вторник он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе за 21 августа. Пять приграничных муниципалитетов подверглись обстрелам, общее количество выпущенных снарядов составило 82, в том числе семь взрывных устройств было сброшено с дронов. Как отметил губернатор, в этот день системой ПВО три беспилотника самолетного типа были сбиты в Белгородском районе и один - в Шебекинском округе. Кроме того, в Грайвороне был обнаружен БПЛА самолетного типа на территории частного домовладения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Гладков опроверг информацию об усилении обстрелов в Белгородской области
Вчера, 21:24
"В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – один артиллерийский снаряд, по селу Щетиновка – 7. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Обошлось без последствий. Из артиллерии обстреляли село Журавлёвка – зафиксировано 5 прилётов. В Журавлевке и Солнцевке противник сбросил с беспилотников по одному осколочному боеприпасу", - написал Гладков.
В Валуйском округе, по словам губернатора, в селе Бутырки с беспилотника сброшен один боеприпас. В Волоконовском районе по окраинам хуторов Старый и Плотвянка выпущено 8 минометных снарядов.
Как уточнил глава области, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая противник сбросил с БПЛА один боеприпас. По селу Пороз выпущено 8 минометных снарядов.
«
"В Шебекинском городском округе из миномета и гранатомета обстреляли МАПП "Шебекино" – установлено 12 минометных снарядов и 15 гранатометных выстрелов. По селу Новая Таволжанка выпущено 14 минометных снарядов", - добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа в Белгородской области
Вчера, 18:18
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородский районГрайворонВячеслав Гладков
 
 
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