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Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 22.08.2023 (обновлено: 07:46 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891426166.html
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов
Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив за полчаса 27 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:29
2023-08-22T07:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
стирол
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив за полчаса 27 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Отмечается, что с 6.55 до 7.20 с интервалом в пять минут было выпущено еще 22 таких же снаряда по Никитовскому району города.Кроме того, с 4.50 до 6.15 утра обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов

ВСУ за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив за полчаса 27 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что с 6.55 до 7.20 с интервалом в пять минут было выпущено еще 22 таких же снаряда по Никитовскому району города.
Кроме того, с 4.50 до 6.15 утра обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР
01:11
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСтирол
 
 
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