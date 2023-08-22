https://ria.ru/20230822/obstrel-1891426166.html

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска за полчаса выпустили по Горловке 27 снарядов

Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив за полчаса 27 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:29

2023-08-22T07:29

2023-08-22T07:46

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Горловку, включая центр города, выпустив за полчаса 27 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.Отмечается, что с 6.55 до 7.20 с интервалом в пять минут было выпущено еще 22 таких же снаряда по Никитовскому району города.Кроме того, с 4.50 до 6.15 утра обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол