https://ria.ru/20230822/obstrel-1891411186.html

Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T01:11

2023-08-22T01:11

2023-08-22T01:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) … На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 32 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 124 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 30 обстрелов.

https://ria.ru/20230821/ranenye-1891406113.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина