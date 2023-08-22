Украинские войска за сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 124 различных боеприпаса
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 66 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 124 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 66 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) … На донецком направлении противник совершил 31 обстрел из артиллерии (калибра) 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 32 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 124 различных боеприпаса.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка, Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 30 обстрелов.