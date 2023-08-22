https://ria.ru/20230822/obedineniya-1891426265.html

В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения

В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения - РИА Новости, 22.08.2023

В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения

Студенческие патриотические объединения будут созданы в каждом из почти 60 вузов Дальнего Востока, заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T07:33

2023-08-22T07:33

2023-08-22T07:33

юрий трутнев

дальний восток

россия

магадан

николай патрушев

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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Студенческие патриотические объединения будут созданы в каждом из почти 60 вузов Дальнего Востока, заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выступая в Магадане на совещании по вопросам безопасности Дальнего Востока, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, Трутнев подчеркнул необходимость патриотического воспитания российской молодежи в текущей ситуации. "Важнейшим направлением работы, на мой взгляд, должна стать работа студенческих патриотических объединений", - отметил он. "Мы уже дважды встречались с ректорами вузов Дальнего Востока, а потом проректорами по воспитательной работе вместе с министерством науки и высшего образования Российской Федерации и договорились о том, что патриотические объединения будут в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. Сегодня их 54 из 59 вузов. Доведем эту работу до конца, даже если от кого-то не справившихся нам придется избавиться", - добавил Трутнев.

https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html

дальний восток

россия

магадан

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юрий трутнев, дальний восток, россия, магадан, николай патрушев