https://ria.ru/20230822/obedineniya-1891426265.html
В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения
В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения - РИА Новости, 22.08.2023
В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения
Студенческие патриотические объединения будут созданы в каждом из почти 60 вузов Дальнего Востока, заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:33
2023-08-22T07:33
2023-08-22T07:33
юрий трутнев
дальний восток
россия
магадан
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748310553_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_b67501e2f7daadc76d9f3da75debb9d0.jpg
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Студенческие патриотические объединения будут созданы в каждом из почти 60 вузов Дальнего Востока, заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Выступая в Магадане на совещании по вопросам безопасности Дальнего Востока, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, Трутнев подчеркнул необходимость патриотического воспитания российской молодежи в текущей ситуации. "Важнейшим направлением работы, на мой взгляд, должна стать работа студенческих патриотических объединений", - отметил он. "Мы уже дважды встречались с ректорами вузов Дальнего Востока, а потом проректорами по воспитательной работе вместе с министерством науки и высшего образования Российской Федерации и договорились о том, что патриотические объединения будут в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. Сегодня их 54 из 59 вузов. Доведем эту работу до конца, даже если от кого-то не справившихся нам придется избавиться", - добавил Трутнев.
https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html
дальний восток
россия
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748310553_464:0:3195:2048_1920x0_80_0_0_2f9a35e45cb1c008cfb998fc47604c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий трутнев, дальний восток, россия, магадан, николай патрушев
Юрий Трутнев, Дальний Восток, Россия, Магадан, Николай Патрушев
В вузах Дальнего Востока создадут студенческие патриотические объединения
В каждом из почти 60 вузов Дальнего Востока создадут патриотические объединения
МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Студенческие патриотические объединения будут созданы в каждом из почти 60 вузов Дальнего Востока, заявил вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Выступая в Магадане
на совещании по вопросам безопасности Дальнего Востока, которое проводит секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
, Трутнев подчеркнул необходимость патриотического воспитания российской молодежи в текущей ситуации.
"Важнейшим направлением работы, на мой взгляд, должна стать работа студенческих патриотических объединений", - отметил он.
"Мы уже дважды встречались с ректорами вузов Дальнего Востока, а потом проректорами по воспитательной работе вместе с министерством науки и высшего образования Российской Федерации и договорились о том, что патриотические объединения будут в каждом высшем учебном заведении Дальнего Востока. Сегодня их 54 из 59 вузов. Доведем эту работу до конца, даже если от кого-то не справившихся нам придется избавиться", - добавил Трутнев.
Большинство россиян поддержали идею показа в школах патриотических роликов