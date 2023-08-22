https://ria.ru/20230822/noch-1891436223.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе - РИА Новости, 22.08.2023

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе, минимальная температура воздуха составила плюс 11,8 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:11

2023-08-22T09:11

2023-08-22T09:11

погода

москва

московская область (подмосковье)

татьяна позднякова

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе, минимальная температура воздуха составила плюс 11,8 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедшая ночь 22 августа в Москве выдалась холодной. Самой холодной в этом августе. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 12,1 градуса, в МГУ было 11,8 градуса", — заявила она. Синоптик отметила, что еще холоднее было в Подмосковье: в Клину было плюс 7,5 градуса, в Дмитрове плюс 9 градусов. Самая низкая температура воздуха была на востоке Подмосковья, в Черустях она составила плюс 6,1 градуса. "Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около плюс 9 градусов", — добавила специалист.

https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html

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Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова