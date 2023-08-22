https://ria.ru/20230822/noch-1891436223.html
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе - РИА Новости, 22.08.2023
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе, минимальная температура воздуха составила плюс 11,8 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:11
2023-08-22T09:11
2023-08-22T09:11
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе, минимальная температура воздуха составила плюс 11,8 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Прошедшая ночь 22 августа в Москве выдалась холодной. Самой холодной в этом августе. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 12,1 градуса, в МГУ было 11,8 градуса", — заявила она. Синоптик отметила, что еще холоднее было в Подмосковье: в Клину было плюс 7,5 градуса, в Дмитрове плюс 9 градусов. Самая низкая температура воздуха была на востоке Подмосковья, в Черустях она составила плюс 6,1 градуса. "Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около плюс 9 градусов", — добавила специалист.
https://ria.ru/20230820/dozhdi-1891172755.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), татьяна позднякова
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Татьяна Позднякова
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе с температурой плюс 11,8
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в августе, минимальная температура воздуха составила плюс 11,8 градуса, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Прошедшая ночь 22 августа в Москве выдалась холодной. Самой холодной в этом августе. Минимальная температура воздуха в Москве на ВДНХ составила 12,1 градуса, в МГУ было 11,8 градуса", — заявила она.
Синоптик отметила, что еще холоднее было в Подмосковье
: в Клину
было плюс 7,5 градуса, в Дмитрове
плюс 9 градусов. Самая низкая температура воздуха была на востоке Подмосковья, в Черустях она составила плюс 6,1 градуса.
"Последний раз относительно прохладными были ночи 21 и 22 июля, на ВДНХ было около плюс 9 градусов", — добавила специалист.
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