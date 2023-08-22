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Патрушев обозначил задачи по воспитанию молодежи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.08.2023
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07:24 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/molodezh-1891425887.html
Патрушев обозначил задачи по воспитанию молодежи на Дальнем Востоке
Патрушев обозначил задачи по воспитанию молодежи на Дальнем Востоке - РИА Новости, 22.08.2023
Патрушев обозначил задачи по воспитанию молодежи на Дальнем Востоке
Молодым людям на Дальнем Востоке России надо создать такие условия, чтобы они формировались как социально ответственные личности, стремящиеся к духовному,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T07:24
2023-08-22T07:24
николай патрушев
россия
дальний восток
магадан
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Молодым людям на Дальнем Востоке России надо создать такие условия, чтобы они формировались как социально ответственные личности, стремящиеся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенствованию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Надо помнить, что Россия в течение всей своей истории неоднократно переживала периоды смуты, подвергалась внешней агрессии, геноциду и идейно-ценностной экспансии. Духовная и нравственная общность живущих в нашей стране людей, их ценности, единое понимание истории, почитание общих героев, сохранение памятников, солидарность, взаимовыручка сформировали народ России, способный преодолевать любые невзгоды и исторические испытания", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа. По словам секретаря Совбеза, "способность отстаивать свои ценности, духовные символы, свой жизненный уклад, хранить верность историческому выбору является высшей степенью утверждения суверенитета России, залогом процветания нашей страны, сохранения ее наследия для будущих поколений". "И сегодня в достижении победы в СВО участвуют граждане всей нашей многонациональной страны. Одни проявляют мужество и героизм на передовой, другие – обеспечивают фронт всем необходимым, восстанавливают разрушенную инфраструктуру в новых регионах России, занимаются гуманитарной и просветительской деятельностью", - отметил Патрушев. "Город Магадан, где мы проводим совещание, стал одним из первых городов страны, на театральной сцене которого поставлена пьеса о судьбе солдата-участника СВО, исполняются авторские песни воинов, защищающих Отечество от агрессии коллективного Запада", - добавил Патрушев. Он обозначил задачи, касающиеся развития молодежи на Дальнем Востоке. "Особое внимание следует уделять созданию дополнительных возможностей для самореализации молодежи, ее трудоустройству, обеспечению жильем. Совершенствовать воспитательную работу, прививать уважение к великой истории России, повышать культурный уровень, формировать социально ответственную личность, стремящуюся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенствованию", - перечислил Патрушев.
https://ria.ru/20230822/roliki-1891419753.html
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николай патрушев, россия, дальний восток, магадан
Николай Патрушев, Россия, Дальний Восток, Магадан
Патрушев обозначил задачи по воспитанию молодежи на Дальнем Востоке

Патрушев: для воспитания молодежи на Дальнем Востоке нужно создать ряд условий

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МАГАДАН, 22 авг - РИА Новости. Молодым людям на Дальнем Востоке России надо создать такие условия, чтобы они формировались как социально ответственные личности, стремящиеся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенствованию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Надо помнить, что Россия в течение всей своей истории неоднократно переживала периоды смуты, подвергалась внешней агрессии, геноциду и идейно-ценностной экспансии. Духовная и нравственная общность живущих в нашей стране людей, их ценности, единое понимание истории, почитание общих героев, сохранение памятников, солидарность, взаимовыручка сформировали народ России, способный преодолевать любые невзгоды и исторические испытания", - сказал Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.
По словам секретаря Совбеза, "способность отстаивать свои ценности, духовные символы, свой жизненный уклад, хранить верность историческому выбору является высшей степенью утверждения суверенитета России, залогом процветания нашей страны, сохранения ее наследия для будущих поколений".
"И сегодня в достижении победы в СВО участвуют граждане всей нашей многонациональной страны. Одни проявляют мужество и героизм на передовой, другие – обеспечивают фронт всем необходимым, восстанавливают разрушенную инфраструктуру в новых регионах России, занимаются гуманитарной и просветительской деятельностью", - отметил Патрушев.
"Город Магадан, где мы проводим совещание, стал одним из первых городов страны, на театральной сцене которого поставлена пьеса о судьбе солдата-участника СВО, исполняются авторские песни воинов, защищающих Отечество от агрессии коллективного Запада", - добавил Патрушев.
Он обозначил задачи, касающиеся развития молодежи на Дальнем Востоке.
"Особое внимание следует уделять созданию дополнительных возможностей для самореализации молодежи, ее трудоустройству, обеспечению жильем. Совершенствовать воспитательную работу, прививать уважение к великой истории России, повышать культурный уровень, формировать социально ответственную личность, стремящуюся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенствованию", - перечислил Патрушев.
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Николай ПатрушевРоссияДальний ВостокМагадан
 
 
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