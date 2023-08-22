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В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти - РИА Новости, 22.08.2023
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12:09 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/mestorozhdenie-1891476309.html
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти - РИА Новости, 22.08.2023
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти
Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:09
2023-08-22T12:09
египет
цены на нефть
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. "Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", - сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство. Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr - совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec. Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.
https://ria.ru/20230522/mestorozhdeniya-1873383661.html
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египет, цены на нефть
Египет, Цены на нефть
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти

Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения нефти в Суэцком заливе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта.
"Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", - сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство.
Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr - совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec.
Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.
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