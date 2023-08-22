https://ria.ru/20230822/mestorozhdenie-1891476309.html

В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти

В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти - РИА Новости, 22.08.2023

В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти

Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:09

2023-08-22T12:09

2023-08-22T12:09

египет

цены на нефть

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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. "Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", - сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство. Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr - совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec. Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.

https://ria.ru/20230522/mestorozhdeniya-1873383661.html

египет

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египет, цены на нефть