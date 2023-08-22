https://ria.ru/20230822/mestorozhdenie-1891476309.html
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти - РИА Новости, 22.08.2023
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти
Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:09
2023-08-22T12:09
2023-08-22T12:09
египет
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg
КАИР, 22 авг - РИА Новости. Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении министерства нефти и природных ресурсов Египта. "Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", - сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство. Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr - совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec. Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.
https://ria.ru/20230522/mestorozhdeniya-1873383661.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, цены на нефть
В Суэцком заливе открыли новое месторождение нефти
Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения нефти в Суэцком заливе
КАИР, 22 авг - РИА Новости.
Новое месторождение нефти открыто в Суэцком заливе, говорится в заявлении
министерства нефти и природных ресурсов Египта.
"Компания Cheiron объявила об обнаружении нового месторождения в западном концессионном районе Гейсум-Тауила в Суэцком заливе", - сообщается в заявлении, которое опубликовало министерство.
Отмечается, что месторождение управляется египетской компанией Petrogulf Misr - совместным предприятием Egypt General Petroleum Corporation (EGPC) и компаниями Cheiron и Kufpec.
Согласно заявлению, добыча в обнаруженном месторождении составляет 2,5 тысячи баррелей в сутки. Министерство подчеркнуло, что это уже четвертая скважина, открытая в этом районе, общий объем добычи в котором теперь достиг около 23 тысяч баррелей в день.
В Сирии обнаружили новые месторождения полезных ископаемых